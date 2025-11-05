La Junta recibe 11 ofertas para dirigir el desdoblamiento de los accesos a Alhaurín de la Torre

La Consejería de Fomento ha recibido 11 ofertas de empresas, de manera individual o conjunta, para dirigir las obras de desdoblamiento de los accesos a Alhaurín de la Torre a través de las cuales se quiere acabar con los atascos que se producen diariamente desde la hiperronda, sobre todo en horas punta.

La actuación prevé la construcción de dos carriles por sentido en un tramo de 2,2 kilómetros de la carretera A-404, desde su conexión con la A-7052 hasta la rotonda del Encuentro, que se destinarán al transporte público y a vehículos de alta ocupación (BUS-VAO).

Las obras tienen un presupuesto de 8,8 millones de euros y salieron a concurso a finales del pasado mes de julio. De la misma manera, la Consejería de Fomento licitó la dirección de la ejecución de esos trabajos, por un importe de 576.078,58 euros, a la que se han presentado 11 empresas.

La mesa de contratación ha detectado errores en la documentación presentada por tres de las mercantiles, a las que otorga un plazo de tres días para subsanarlos si quieren seguir adelante en el proceso de contratación.

Los atascos son diarios en los accesos de Alhaurín de la Torre a la hiperronda. / L.O.

Atascos

Desde la inauguración en 2011 de la conexión con la A-7, la carretera A-404 de acceso a Alhaurín de la Torre se había convertido en una ratonera para miles de conductores ya que solo contaba con un carril por sentido a lo largo de siete kilómetros.

Esta vía registra una media de 26.000 vehículos diarios (un 5% vehículos pesados) cuyos conductores se ven envueltos en grandes atascos y retenciones, sobre todo en horas punta.

La situación se agrava cada año ante el incremento de población que ha experimentado el municipio en los últimos años, debido a su cercanía a la capital malagueña, lo que la hace muy atractiva para vivir debido al elevado coste de la vivienda en Málaga. Además, la circulación por esta vía se incrementa cada año ante el desarrollo de la actividad económica en la zona. De ahí la necesidad de desdoblar la carretera.

Fomento va a desdoblar la carretera mediante la construcción de un carril BUS/VAO por sentido. / Consejería de Fomento

Actuación

La Consejería de Fomento ya duplicó la vía de conexión entre la A-7 y la conexión con la A-404, a la altura de la intersección con la carretera A-7052, con una inversión de 1,2 millones de euros.

Ahora, se quiere desdoblar el siguiente tramo, de 2,2 kilómetros, hasta la rotonda del Encuentro mediante dos carriles al norte de actual carretera, ya que en el lado sur hay diversos arroyos y aceras que dificultarían la complejidad de los trabajos. Y la calzada actual se quedará como calzada derecha, en cuyos carriles se reforzará el firme.

Una vez duplicada la carretera, se mantendrá un límite de velocidad de 80 kilómetros por hora y se alumbrará la carretera, entre los puntos kilométricos 22+300 y 24+600, tanto la calzada como las zonas peatonales y las dos glorietas existentes al principio y al final del tramo.