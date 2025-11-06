Seguridad
Cártama adquiere 18 chalecos antibalas para la Policía Local
El Ayuntamiento invierte 18.000 euros en material para reforzar la seguridad de los agentes en su labor de servicio a la ciudadanía
El Ayuntamiento de Cártama ha adquirido un total de 18 chalecos antibalas y anticortes para los efectivos de la Policía Local. Los dispositivos «repercutirán positivamente en los servicios que la Policía Local presta a la ciudadanía», según ha declarado el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, durante la presentación del material junto al concejal de Policía Local, Juan Francisco Lumbreras, y el Oficial Jefe de la Policía Local, Daniel López.
«Esta nueva dotación ha supuesto una inversión de 18.000 euros», ha indicado Gallardo, quien ha señalado que se quiere proporcionar a los agentes de la Policía equipos de protección individual que garanticen su seguridad e integridad para el ejercicio de sus funciones.
«Estos chalecos, adaptados al tallaje de cada efectivo policial, tienen una importante función para los agentes porque los protege ante el impacto de proyectiles y armas blancas», ha añadido.
El regidor municipal ha subrayado ha recordado que hace unos meses se inauguró la nueva Jefatura de Policía Local, unas instalaciones modernas y amplias donde los agentes pueden dar una mejor atención a la población. Asimismo, se ha ido incrementando el parque móvil de la policía con nuevos vehículos. Gallardo también ha recordado que se ha trabajado para reforzar y ampliar la plantilla de agentes de Policía Local, conscientes de que el crecimiento del municipio exige una mayor presencia y respuesta ante las demandas de seguridad ciudadana.
