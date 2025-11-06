Cártama instala nuevas cámaras de videovigilancia contra los vertidos de residuos

El Ayuntamiento de Cártama ha instalado nuevas cámaras de videovigilancia en diferentes puntos de recogida de residuos de la ciudad. La iniciativa pretende mejorar la gestión del tráfico y evitar que se produzcan vertidos incontrolados de residuos.

El pasado mes de septiembre, el Consistorio cartameño retiró 26 toneladas de residuos de vertidos ilegales junto al río Grande en una sola semana. Las labores supusieron un coste de 15.000 euros para las arcas municipales.

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo (PSOE), ya anunció entonces que intensificaría las medidas para frenar este tipo de conductas que dañan la imagen de la ciudad y al medio ambiente. Y una de esas medidas es la instalación de nuevas cámaras de videvigilancia en lugares estratégicos del término municipal.

Cártama retiró en septiembre 26 toneladas de residuos en la zona de río Grande. / L.O.

Vigilancia

"Además de vigilar el tráfico rodado estas cámaras nos permitirán vigilar los vertidos incontrolados de residuos", ha manifestado Jorge Gallardo, quien ha añadido que se trata de dispositivos inteligentes equipados con dos cámaras a prueba de vandalismo.

"Estos equipos son móviles, por lo que se pueden trasladar a otras ubicaciones si es necesario", ha avanzado el regidor y ha recordado que todo el sistema de videovigilancia está centralizado en la Jefatura de la Policía Local.

Las cámaras de vigilancia permitirán detectar a los infractores. / L.O.

Servicios

El regidor ha explicado que pese a que el Ayuntamiento tiene distintos servicios a disposición de los vecinos para depositar los residuos, "se siguen produciendo estos actos incívicos que dañan la imagen de la ciudad y provocan problemas de salubridad y seguridad entre vehículos y viandantes".

Desde el pasado mes de junio, el Ayuntamiento de Cártama cuenta con un Punto Limpio en la calle Nicolás Redondo, 29, en el Polígono Industrial El Cerro, que es un servicio gratuito, está abierto de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. Y en el que se pueden depositar enseres y muebles, electrodomésticos, pinturas y disolventes, radiografías, maderas, aerosoles, residuos de jardinería, pilas, aparatos informáticos, ropa y tejidos, vidrio, envases, papel y cartón.

Y dispone de un servicio de recogida de enseres a domicilio, también gratuito, que se puede solicitar a través de la app Línea Verde o llamando al Consistorio (952 42 21 95/26) según ha explicado el concejal de Servicios Operativos y Gestión de Residuos, Francis Montiel.

Colaboración

El concejal de Servicios Operativos recuerda que depositar residuos fuera de los contenedores está sancionado por la ordenanza municipal con multas que pueden llegar hasta los 3.000 euros. Y pide la colaboración ciudadana para mantener el municipio limpio y libre de vertidos ilegales.