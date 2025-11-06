La Feria del Jamón de Campillos, una cita con el mejor producto del campo

El jamón, emblema de la gastronomía, es, junto a otros productos derivados del cerdo, el centro de una feria en Campillos, que se convierte en punto de encuentro con el que consideran el mejor producto del campo y que espera a más de 15.000 visitantes.

Más de cincuenta empresas del sector agroalimentario de Andalucía se reunirán en este municipio, que pondrá en valor la relación tan estrecha que tiene con la agricultura y la ganadería, especialmente con la del cerdo.

Con tales sectores económicos como principal fuente de ingresos, Campillos cuenta con una extensa cabaña porcina y en ello mucho tiene que ver su característica orografía, en su mayor parte llana y cubierta por olivares y campos de cereal.

Pese a no producirse jamones en esta población, en ella las empresas del sector presentarán, un año más, multitud de propuestas, en su mayoría vinculadas a la cabaña porcina, y que en muchos casos "están elaboradas de manera artesanal", ha destacado su alcalde, Daniel Gómez.

De los productos más característicos del cerdo

Aunque el punto de partida de este evento gastronómico es el jamón, "uno de los productos más característicos del cerdo", no es lo único que se podrá encontrar y degustar en esta ya tradicional 'Feria del Jamón y Productos derivados del Cerdo', ha señalado.

"El jamón es el producto estrella" de esta muestra, pero "todas las chacinas y productos derivados del cerdo tienen cabida en ella, por lo que no faltarán el salchichón y la morcilla, pero tampoco otros productos propios de la región como el queso o el aceite de oliva", ha resaltado.

El certamen, declarado 'Fiesta de Singularidad Turística Provincial', llegará a su decimoséptima edición el próximo 9 de noviembre en el Parque José María Hinojosa y contará, entre otros puestos, con uno donde se presentan jamoneros elaborados con madera de olivo.

La cría del cerdo y el cultivo del olivar, el jamón y el aceite están en el ADN de esta localidad malagueña de 8.000 habitantes ubicada a 74 kilómetros de la capital de la provincia, a apenas 32 kilómetros de la ciudad de Antequera, a "un tiro de piedra" del famoso Caminito del Rey y que está próxima a las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba o Granada.

Visitantes de otras provincias

"Esta ubicación privilegiada y sus muchos atractivos, como las siete lagunas de Campillos, la Necrópolis de las Aguilillas o su exquisita oferta gastronómica, permiten al pueblo recibir cada fin de semana a viajeros procedentes de otras provincias andaluzas", ha indicado Gómez.

"Muchos de los visitantes que acuden a la feria descubren productos nuevos que no conocían y luego vuelven a Campillos a adquirirlos o los buscan en otros puntos de suministro", ha comentado.

Con atractivos como la gastronomía, su casco antiguo o los parajes naturales, esta población se convierte durante un fin de semana en "una gran sala de exposiciones de productos muy singulares que permite dar a conocer al resto de España todo lo bueno que hay en la localidad".

Un tren turístico llevará a los visitantes a recorrer el centro histórico, donde permanecerán abiertas tanto iglesias como casas de hermandad de las cofradías y también se podrá visitar el Centro de Interpretación de las Lagunas de Campillos.

Año tras año incrementan la propuesta cultural y de ocio complementaria al encuentro gastronómico, que este año se extiende al sábado 8 de noviembre con un curso de iniciación al corte de jamón y una clase maestra de corte de jamón y una cata de vinos, además de conciertos y actuaciones musicales.

Ante la gran afluencia de público prevista, han habilitado zonas de aparcamiento para autobuses y vehículos particulares.