Los casi 800 vecinos de la pedanía de Villa del Guadalhorce en Alhaurín el Grande cuentan desde este jueves con un cajero automático, gracias a una iniciativa de la Junta de Andalucía que va a financiar la instalación de 18 cajeros automáticos en municipios rurales para reforzar la lucha contra la exclusión financiera.

La iniciativa beneficiará a casi 14.000 vecinos de núcleos de cinco provincias andaluzas: Córdoba, Málaga, Sevilla, Cádiz y Granada.

La Junta de Andalucía puso en marcha una convocatoria de incentivos para sufragar los gastos de instalación y funcionamiento de cajeros en municipios en riesgo de exclusión financiera.

Los vecinos de Villa del Guadalhorce ya tienen cajero automático. / L.O.

Acceder a efectivo donde no hay bancos

El programa, impulsado por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta, busca garantizar el acceso al efectivo y a servicios bancarios básicos en localidades andaluzas donde no existen oficinas bancarias.

Se trata de una línea de incentivos económicos, gestionada por Andalucía TRADE, que cubre el 100 % de los gastos relacionados con la adecuación del inmueble, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y funcionamiento del servicio.

"Contribuye a combatir la exclusión financiera y a frenar la despoblación rural, facilitando la vida diaria de la ciudadanía, especialmente de personas mayores que encuentran más dificultades para desplazarse o utilizar canales digitales para realizar gestiones básicas", ha destacado el secretario general de Economía, José Manuel Alba, en la inauguración del cajero de Villa del Guadalhorce.

Beneficiarios

El proyecto nació como experiencia piloto, con una dotación total de 300.000 euros, y la previsión inicial de instalar hasta 15 cajeros automáticos, pero las solicitudes recibidas han superado aquel dato.

Entre las localidades beneficiarias figuran Alhaurín el Grande, Fuente Palmera, Cúllar Vega, Igualeja, Las Cabezas de San Juan, Sedella, Vejer de la Frontera, Los Palacios y Villafranca, Alcalá del Río o Medina Sidonia.

Igualdad

La iniciativa refuerza la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía, y son diversas las entidades financieras interesadas en operar estos cajeros, lo que, según la Junta, "refleja la colaboración público-privada y la apuesta compartida por garantizar el acceso al efectivo en municipios con menor densidad de población y sin oficinas bancarias".

En las próximas semanas continuará la tramitación de nuevas solicitudes para la instalación de nuevo cajeros en los próximos meses.

La experiencia de este proyecto servirá de base para futuras actuaciones que refuercen la cohesión territorial y garanticen el acceso a servicios financieros esenciales en toda Andalucía.

El nuevo cajero, gestionado por Unicaja, está instalado en la plaza Mayor y permite realizar retiradas de efectivo, consultas y transferencias, beneficiando especialmente a personas mayores o con movilidad reducida.