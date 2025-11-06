Villanueva del Rosario celebra la segunda edición de su Festival de Arte Contemporáneo

El Festival de Arte Contemporáneo ACRO regresa a Villanueva del Rosario los días 21 y 22 de noviembre. Más que un evento, ACRO se articula como una tesis en acción: un dispositivo cultural que subvierte activamente la dicotomía centro-periferia. Este año, el festival cataliza la generación de redes profesionales no como un fin abstracto, sino como un medio para impactar y permear directamente el territorio.

Impulsado por los proyectos locales RARA Residencia y Peligro 19, y organizado por la Asociación Cultural Escópica, el festival demuestra que la práctica artística contemporánea puede y debe desarrollarse y sostenerse en la periferia rural. ACRO se convierte así en un punto de anclaje, un rizoma que conecta la escena local con referentes nacionales, probando que el crecimiento profesional no depende de la geografía urbana, sino de la potencia de las conexiones.

Bajo la dirección de Verónica Ruth Frías y Sara Sarabia, y la coordinación de Fabian Vroom y Cyro García, ACRO 2025 propone un itinerario de exposiciones, performance y un encuentro profesional que conectan a figuras clave con la realidad tangible del municipio, generando un flujo bidireccional que enriquece tanto a los creadores como a la propia comunidad. Entre los participantes se encuentran la comisaria, Maria Rosa Jurado; la periodista cultural, Rosa Pérez o el artista, José Luis Serzo.

La celebración de ACRO es posible gracias al apoyo y la colaboración de instituciones y empresas que creen en el impacto de la cultura en el entorno rural. Los patrocinadores principales son la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte de Málaga de la Junta de Andalucía, Cultura de Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Villanueva del Rosario, Cerveza Victoria e Isoluz Ingeniería Audiovisual. Como colaboradores especiales, el festival cuenta con el respaldo de La Térmica de Málaga y las entidades locales Hakari Pub y La Alacena.

Programa

El programa de actividades comienza el viernes 21 de noviembre por la tarde con la inauguración de la exposición ‘Anatomías del Desasosiego’ en el Espacio José Hernández. Comisariada por María Rosa Jurado, a muestra reúne obras de los artistas Lou Campos, María Cañas, Rafael Jiménez Reyes, Anna Jonsson, Ismael Pinteño, Irene Sánchez Moreno y José Luis Serzo.

De cinco a nueve se desarrollará la performance colectiva ‘Incertidumbres efímeras’ del Colectivo Bacano (25-26), compuesta por estudiantes y docentes del Máster Universitario de Investigación y Educación Estética de la Universidad de Jaén (AMUDI). El punto de partida será el propio Espacio José Hernández.

A las seis tendrá lugar la inauguración del mural ‘Zahorí, Donde Nace Un Río’, obra de Rocío Rivas. A las seis y media, en La Ecléctica, se presentará la performance ‘Between bambalinas de Júlia Barbany’, un proyecto realizado en el marco del programa Barcelona Producción de La Capella, con gira dentro del programa Paracaigudisme de Club 9.

De siete a nueve, se celebrarán las inauguraciones simultáneas de diversas exposiciones en sedes locales Peligro 19: Dinámica de fluidos, de Fran Pérez Rus; RARA Residencia: Primer encuentro de extraños familiares, de Delia Boyano; La Ecléctica: Ritualidad en el arte: Thanatos y Eros, de Mimi Ripoll; El Estudio de Ignacio del Río: Paradojas de lo íntimo, comisariada por Carmen Cortés, con obras de Marta Pozas e Ignacio del Río; Rancho Rata: Mirar lo invisible, de Lau Efron y Cristina Savage y Museum of Failure: Siete Supositorios para el Alma Moderna.

Para finalizar, a las nueve, en RARA Residencia, se ofrecerá el concierto de Nina Raku, seguido, a las diez y media, de la fiesta ACRO en Hakari Pub, con la participación de DJ Danger.

La jornada del sábado dará comienzo a las once de la mañana con un encuentro profesional en la Casa de la Cultura, que contará con la participación de Rosa Pérez, Miguel Ángel Moreno Carretero, Gerardo López López y María Arana Zubiate. De doce y media a siete, permanecerán abiertas las exposiciones y espacios de creación locales.

A la una, en Cerámica El Jaral, se presentará la performance ‘Alma y Caparazón’ de Juan Cobos Serón.

De cinco a siete se ofrecerán rutas guiadas por las exposiciones, con punto de partida en el Espacio José Hernández y grupos reducidos. El recorrido incluirá: Espacio José Hernández, Peligro 19, La Ecléctica, El Estudio de Ignacio del Río, Museum of Failure, RARA Residencia y Rancho Rata.

A las siete y media en Hakari Pub, se presentará la performance ‘Fuego y Agua’ de Raúl Navas, con la colaboración de Laura Maillo.

La jornada culminará en El Granero con un programa musical que incluirá las siguientes actuaciones: Cravat + PRRMB, DENUEVO de Ximena Carnevale y Niche Ramírez y Rosa Pérez + Nökeo.