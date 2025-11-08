El PP aprueba las cuentas de Antequera con el voto en contra de PSOE e IU

El Pleno del Ayuntamiento de Antequera ha aprobado inicialmente el Presupuesto 2026, que asciende a 53,66 millones de euros, con los votos a favor del grupo municipal del Partido Popular y el voto en contra de PSOE e Izquierda Unida.

El teniente de alcalde delegado de Hacienda, José Manuel Fernández Hurtado, ha destacado que se trata de «unos presupuestos rigurosos, transparentes y con total garantía para los antequeranos», elaborados en un contexto nacional de incertidumbre pero que consolidan la estabilidad financiera y la gestión responsable del Ayuntamiento desde 2011.

Fernández ha subrayado que el presupuesto se aprueba con antelación suficiente para que entre en vigor el 1 de enero de 2026, garantizando el funcionamiento de los servicios municipales desde el primer día del año. Y que las cuentas cumplen los equilibrios y estabilidad presupuestaria, con informes favorables de Intervención.

El Ayuntamiento no sube los impuestos municipales, manteniendo el coeficiente del IBI en el nivel más bajo de la historia, sin incrementos en el coste del agua ni de la recogida de basura y preservando la gratuidad del transporte público urbano, las exenciones de tasas para el sector hostelero y las ayudas al comercio local por más de 400.000 euros.

En contraposición, ha criticado la «tasa estatal de gestión de residuos», que ha calificando como una «imposición del Gobierno central que afectará directamente a las familias».

El presupuesto para 2026 se apoya en cuatro grandes ejes de actuación: Políticas sociales, con 14,8 millones de euros destinados a dependencia, mayores, infancia, juventud y familias. Servicios públicos, con más de 18 millones de euros para seguridad, limpieza, cultura y deporte, destacando el modelo de transporte público gratuito como ejemplo de buena gestión. Tejido asociativo, con 6,6 millones de euros, de los que 2,2 millones se destinan a asociaciones de vecinos, hermandades, cofradías y clubes deportivos. E inversión, con 5 millones de euros, para obras, equipamientos, parques y mejora de barrios, además de proyectos estratégicos como el Corredor Verde, que supondrá una aportación de 10,5 millones de euros de fondos europeos.

Entre las actuaciones más destacadas, está la reurbanización de calles históricas como La Peña, Colegio o Era de San Roque, la mejora de los parques infantiles de Los Remedios y García Prieto, 600.000 euros en el Pabellón 15 de Julio, la rehabilitación energética de la barriada Manuel Flores y la primera fase del Paraje de Santa Lucía en el barrio de San Miguel.

Además, se destinarán 1,15 millones de euros al pago de deuda municipal heredada, quedando apenas 3,5 millones pendientes, lo que permitirá acercarse al objetivo de «deuda cero» tras años de saneamiento económico.

Oposición

La portavoz de Izquierda Unida, Pilar Ruiz, ha votado en contra, calificando las cuentas de «continuistas y centradas en la imagen de la ciudad más que en las personas y los servicios públicos». En este sentido, ha criticado la falta de apuesta por vivienda pública, políticas de empleo activas y medidas medioambientales, insistiendo en la necesidad de un mayor diálogo social y participación ciudadana.

El PSOE también ha expresado su rechazo, subrayando que el aumento del presupuesto se debe principalmente a los fondos estatales, mientras que las aportaciones autonómicas crecen de forma mínima. El portavoz Ruiz Espejo, ha lamentado la ausencia de inversiones prioritarias en vivienda, residencias para mayores o aparcamientos públicos, y ha advertido de un modelo que genera menos equidad y menos servicios para los barrios.