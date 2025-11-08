La Serranía de Ronda exige nuevas carreteras ante su mayor avalancha de turistas

Alcaldes y empresarios del Valle del Genal y del resto de la Serranía de Ronda vuelven a sumar voces en este arranque de noviembre, con reuniones sectoriales y también foros políticos, en algunos casos alineados en función de las distintas siglas políticas, al objeto de exigir a las distintas administraciones mejoras estructurales en la red de carreteras de una de las comarcas de orografía más compleja del país.

En plena avalancha de turistas, con dos fines de semana de lleno absoluto en los alojamientos de esta parte de la provincia, los accesos a pueblos como Parauta o Cartajima, así como otras vías que unen la carretera a San Pedro o la de Ronda con localidades como Pujerra, Júzcar, Faraján o Alpandeire, quedan colapsados con picos de más de 400 vehículos diarios.

Parauta, uno de los pueblos de la Serranía donde los atascos en sus accesos son habituales. / l.o.

Inversión urgente

La Junta invirtió de manera urgente y en tiempo récord unos 4,5 millones de euros en la reparación de la carretera A-397, cortada durante toda la primavera y hasta julio tras los daños provocados por las lluvias torrenciales de finales de febrero y todo marzo. No obstante, el clamor de los habitantes de estos pequeños pueblos pasa por reclamar la ampliación de tramos en los que el paso de un autobús o camión puede generar tapones y retenciones de hasta una hora.

Los datos ya publicados en estas mismas páginas desde agosto pasado señalan que el interior de Málaga, y más concretamente esta comarca serrana o zonas de la Axarquía, han superado en los últimos meses máximos inéditos en ocupación y cupo de turistas. Para los pequeños pueblos, las administraciones no tienen mejor medida para combatir la despoblación que dotar de mejores comunicaciones al interior. «Nos hacen falta mejoras en otros ámbitos, pero la frágil economía de nuestros pequeños municipios ha quedado en evidencia con el corte de la carretera de San Pedro», expresaba este viernes la empresaria Antonia Ortiz. Regenta junto a su familia varios alojamientos turísticos y sostiene que el Genal «corre peligro de morir de éxito si no se pone solución de forma urgente».

Importantes trabajos los que se llevaron a cabo para restablecer el tráfico entre Ronda y San Pedro Alcántara. / l.o.

Accesos desde Estepona

En pleno proceso para reparar la carretera que une Ronda con San Pedro, la Diputación invirtió más de medio millón de euros en reparar cerca de ocho kilómetros en la MA-8301, que conecta otra vía fundamental para esta comarca, la conexión de Estepona hasta Jubrique.

Los alcaldes de los pueblos afectados piden que deben plantearse planes que vayan más allá de la mejora del firme y que permitan establecer vías sin estrechamientos

Por entonces, la diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ya informó del esfuerzo de su Administración por mejorar las vías del interior de esta comarca y de otros trazados. Así lo trasladó en presencia del alcalde de Jubrique, Alberto Benítez, o uno de los ediles de Genalguacil, Nicolás Rubio. Los regidores de otras localidades señalan que deben plantearse planes que vayan más allá de la mejora del firme y que permitan establecer vías sin estrechamientos, que no sacrifiquen al visitante cuando pretende acceder con autocaravanas.

Recuerdan asimismo algunos munícipes que ya en marzo pasado se reunieron una veintena de regidores de la Serranía en el Ayuntamiento de Ronda para pedir «una actuación integral» que evite futuros cortes por desprendimientos y la mejora de la seguridad de los conductores no sólo en el trazado afectado por el corte de la Ronda-San Pedro, la ya señalada A-397. Es justo en estas fechas, de temporada alta y con el bosque de cobre en pleno apogeo, cuando más resuena de esa petición colectiva e histórica.