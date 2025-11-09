Algatocín finaliza las obras de renovación y mejora de la calle Sol

El Ayuntamiento de Algatocín ha concluido el proyecto de renovación y mejora de Calle Sol, una vía situada junto a la zona de aparcamientos recientemente creada y cercana a la iglesia del municipio.

Los trabajos han consistido, en primer lugar, en la sustitución de los conductos de saneamiento y alcantarillado, así como en la renovación de las antiguas acometidas domiciliarias de agua potable y la preinstalación para el posterior soterramiento del antiestético cableado aéreo. Tras esto, se procedió a colocar una nueva pavimentación en concordancia con el entorno urbano. Cabe destacar en este punto que con estas obras se ha perseguido también el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas mediante la creación de una rampa en lugar de los escalones que tenía esta calle.

El proyecto ha contado con un presupuesto de alrededor de 45.000 euros procedente de la ejecución en la localidad del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

A través de estos trabajos, que han tenido un periodo de ejecución de 3 meses, se formalizaron un total de 16 contrataciones, 4 para oficiales de albañilería y 12 dirigidas a peones.

En los últimos años el Ayuntamiento de Algatocín ha acelerado el proceso de renovación de las calles del pueblo y, en estos momentos, se estima que ya ha sido acondicionado en torno al 70% del casco urbano. En este sentido, desde el Consistorio se ha indicado que progresivamente se continuará actuando en las calles que aún no han sido objeto de mejoras.