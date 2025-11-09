El Centro La Quinta de Antequera sufre un nuevo retraso para su reapertura

Cuando parecía que la reapertura completa del Centro de Pádel Momo González de Antequera- antes conocido como Centro Deportivo La Quinta- estaba casi asegurada, finalmente toca volver a esperar. El proceso de licitación de las instalaciones se ha paralizado tras las alegaciones presentadas por la empresa Instinto Deportivo contra la adjudicación de su gestión a la Federación Andaluza de Pádel, dentro del concurso público convocado en agosto del año pasado, con un contrato de 20 años de duración.

Según ha explicado el concejal de Deportes, Juan Rosas, el plan presentado por esta entidad no era viable y se le apartó del procedimiento. Sin embargo, la empresa ha recurrido la resolución hasta en dos ocasiones, quedando ahora el procedimiento en manos de la Administración autonómica, la cual dispone de tres meses para atajar el asunto. «Ahora nosotros no podemos resolver, sólo podemos elaborar una serie de informes que ya están realizados y que remitiremos a la Junta de Andalucía».

Entrada al Centro La Quinta de Antequera / C.P.

De acuerdo con el Consistorio, la Federación Andaluza de Pádel ha presentado la mejor oferta, destacando por su programación amplia y variada, adaptada a las instalaciones y a las nuevas tendencias.

La propuesta incluye actividades de pádel de gran calidad, una planificación y horarios adecuados, metodologías diferenciadas y la implantación del sello de calidad del sistema deportivo andaluz. Asimismo, contempla ejecutar otras actuaciones antes de su puesta en funcionamiento, como la cubrición de más pistas o la instalación de un desfibrilador.

Cafetería y entrada al centro deportivo / C.P.

Este mes de noviembre se cumplen tres años desde que el centro deportivo echó el cierre debido al impago continuado del canon de explotación por parte de la anterior empresa adjudicataria. Por aquel entonces, el Consistorio tuvo que rescatar la concesión administrativa y tiempo después volvió a sacar a licitación el contrato, llegando a elaborar un nuevo estudio de viabilidad.

Mientras tanto y para cubrir la demanda, el Ayuntamiento decidió abrir para uso público el alquiler de hasta 9 pistas de pádel, aunque el resto de instalaciones siguieran clausuradas. Estas son una sala de musculación, una sala de ciclo indoor y una sala de usos múltiples, a las que se le suman un bar cafetería con cocina, una tienda y una terraza, entre otras dependencias como despachos, almacenes y un sótano. En diciembre de ese mismo año, el centro situado en la barriada de La Quinta fue rebautizado con el nombre del jugador antequerano de pádel Momo González.