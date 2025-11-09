Accidente
Siete heridos al colisionar dos turismo en Cártama
El accidente se registró poco después de las 2.00 horas en la carretera A-7052, que une el municipio con Churriana
Un total de siete personas han resultado heridas en la madrugada de este domingo tras colisionar dos turismos en la carretera A-7052 a su paso por el municipio malagueño de Cártama, en el Valle del Guadalhorce.
El sistema Emergencias 112 ha gestionado un aviso poco después de las 2.00 horas en el que se pedía ayuda porque dos turismos habían colisionado en la referida A-7052 y varias personas estaban heridas. La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de Carreteras.
Según la información proporcionada por 112, los sanitarios han confirmado que el accidente se ha saldado con siete personas heridas que han sido evacuados al Hospital Clínico Universitario de Málaga capital.
