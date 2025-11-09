Villanueva del Trabuco avanza en el proyecto ‘El bosque de los niños’

Villanueva del Trabuco continúa avanzando en su proyecto ‘El Bosque de los niños’, que se está desarrollando en el entorno de la Fuente de Los Cien Caños. Se trata de una iniciativa que comenzó el pasado año con la plantación de árboles dedicados a los alumnos del colegio, cada uno con su placa identificativa. Cada alumno se convierte así en el cuidador de su propio árbol, fomentando el respeto y la protección de la naturaleza desde la infancia. Según ha explicado el concejal de Medioambiente, Alejandro Pascual, el objetivo es implicar a los pequeños en su cuidado, aprendiendo desde edades tempranas a «valorar, proteger y mantener nuestro gran entorno y patrimonio natural».

En los últimos días se han colocado en la zona de los merenderos nuevos elementos para el uso y disfrute de familias y visitantes. En esta fase, en la que se han invertido unos 4.000 euros, se han instalado nuevos bancos y una caseta, que se suman al banco gigante colocado hace unos meses. Próximamente se añadirán mesas recreativas y columpios, completando así un espacio pensado para la convivencia y el contacto con la naturaleza.