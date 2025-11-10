Campillos bate récords en su Feria del Jamón con más de 17.0000 visitantes

Campillos ha vivido su Feria del Jamón más multitudinaria. Así lo ha confirmado el Ayuntamiento, que ha registrado una cifra récord de más de 17.000 visitantes, batiendo todos los registros existentes en las dieciséis ediciones anteriores en cuanto a la llegada de vehículos particulares y el desembarco de medio centenar de autobuses en el municipio.

A su vez, el Consistorio ha destacado la cobertura mediática del evento, que además de contar con la presencia de medios comarcales y provinciales, captó el interés de la Korean Broadcasting System, la radio televisión pública de Corea del Sur.

Este evento, declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial, contó con la presencia de más de 50 empresas del sector porcino y de la alimentación, que ofrecieron productos derivados del cerdo y elaborados de manera artesanal. Además del jamón, indiscutible producto estrella de esta celebración, no faltaron salchichones, chorizos, morcillas y otros productos alimenticios como el queso, el aceite de oliva o productos ecológicos.

Campillos celebra su XVII Feria del Jamón / José Manuel Ruiz

La Feria del Jamón y productos derivados del cerdo de Campillos también puso a disposición de los visitantes un programa cultural y de ocio muy atractivo y para todas las edades. Así, estuvo abierto el Centro de Interpretación Reserva Natural Lagunas de Campillos, un tren turístico recorrió los enclaves más relevantes del pueblo durante todo el día, las iglesias y Casas de Hermandad abrieron sus puertas y los más pequeños pudieron disfrutar de una zona infantil con pintacaras y globoflexia así como del servicio de ludoteca. La feria culminó con las actuaciones de la Asociación Folclórica Carmela Campos, del grupo de música Olivetti y del DJ Raúl Lora.

“La Feria del Jamón y productos derivados del cerdo de Campillos es garantía de éxito. Un año más, miles de visitantes han abarrotado el Parque José María Hinojosa desde primera hora de la mañana para disfrutar de esta celebración gastronómica que se ha convertido en un escaparate inmejorable del municipio y en un evento de referencia a nivel provincial y regional”, han destacado.