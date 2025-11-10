Se desploma parte de la vivienda que mantiene cortada la calle Estrella de Antequera

Era predecible y finalmente se cumplió. La casa que se encontraba en riesgo de derrumbe en la calle Estrella de Antequera ha terminado desplomándose por el tejado y la fachada lateral, donde presentaba una gran grieta. Los escombros han caído sobre las vallas que a día de hoy todavía prohíben el paso a coches y peatones. La vía, que conecta la Plazuela de San Bartolomé con la calle Higueruelos, lleva cortada, al menos, un mes.

La vivienda fue declarada recientemente en ruinas por parte del Ayuntamiento, que se encontraba a la espera de recibir indicaciones por parte de la Delegación Territorial de Cultura en Málaga, competente de las actuaciones al encontrarse el edificio en casco histórico protegido.

Tejado del edificio en ruinas / Celia Paredes

Asimismo, tanto los dueños de la casa, como los vecinos colindantes fueron desalojados por prevención y realojados por el Consistorio a la espera de dar solución a la situación.

El alcalde, Manolo Barón, ha confirmado que este mismo lunes comenzarán los trabajos de demolición tras recibir luz verde por parte de Junta. «Afortunadamente este Ayuntamiento se adelanta a los tiempos. Teníamos clarísimo que iba a colapsar. Les pedimos a los propietarios que actuaran y no, así que finalmente actuará el Ayuntamiento de manera subsidiaria. El permiso de Cultura vino el viernes a última hora. Ya he firmado el decreto de demolición por emergencia y ya tenemos la empresa que se encargará de los trabajos que comenzarán ahora o esta tarde», ha explicado el primer edil antequerano.

Escombros en la calle Estrella tras el derrumbe / Celia Paredes

Una vez se realice la demolición completa, «las personas que viven en frente podrán volver a sus casas. mientras que las que viven en paralelo habrá que ver cómo queda la propiedad después de la demolición», ha explicado el alcalde, Manolo Barón, quien ha agradecido la labor a todas las áreas implicadas por su «eficiente» gestión.