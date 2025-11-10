Virgen de los Dolores de Álora: 25 años de su Coronación Canónica

El último año del siglo XX trajo a Álora una noticia que marcaría para siempre la vida religiosa y sentimental del pueblo. Fue entonces cuando el delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, el sacerdote Antonio Ruiz Pérez, comunicaba oficialmente a la hermandad de los Dolores que el obispo de la Diócesis de Málaga había admitido la solicitud de coronar canónicamente a María Santísima de los Dolores, la venerada titular de la cofradía de la Despedía.

Aquel anuncio, recibido con lágrimas y repique de campanas, fue el preludio de un acontecimiento que selló la devoción de generaciones de aloreños: la Coronación Canónica de la Virgen, símbolo de fe, consuelo y tradición en la Semana Santa del Valle del Guadalhorce.

Cinco siglos de fe

La hermandad de los Dolores, una de las más antiguas de la comarca, hunde sus raíces en el siglo XVI. Desde entonces, su historia se ha tejido entre los muros de la parroquia de la Encarnación, las estaciones de penitencia por las empinadas calles del pueblo y el amor inquebrantable de los devotos a ‘la Señora de Álora’.

La devoción a la Virgen de los Dolores ha trascendido lo puramente religioso para convertirse en un elemento de identidad colectiva, capaz de reunir a generaciones enteras bajo su manto negro y dorado. Su imagen, de belleza serena y mirada contenida, ha sido testigo de la historia del municipio, de sus penas y sus esperanzas.

Virgen de los Dolores de Álora / L.O.

Veinticinco años después

La hermandad celebra el 25 aniversario de aquella coronación que se produjo un 25 de noviembre del año 2000, con un completo programa de actos que combina la solemnidad litúrgica con la emoción popular. La madrina de aquella coronación, que presidió el obispo Antonio Dorado Soto, fue su majestad la reina Sofía y el padrinazgo del acontecimiento que en estos meses se rememora, fue, como no, de la archicofradía del Nazareno de las Torres.

El Ayuntamiento concedió por una unanimidad, en ambos casos, la Medalla de Oro de la Ciudad a la dolorosa y la llave de Oro a la Legión Española que acompaña cada mañana de Viernes Santo a la Virgen en el potente acto de La Despedía.

La celebración de esta efeméride para el pueblo perote se inició «el pasado diciembre, concretamente el día 1 de diciembre de 2024. Día en el que el arzobispo emérito de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez González, asistía a Álora y oficiaba la eucaristía por este motivo», determina el vocal de comunicación y protocolo Eduardo Peláez Navarro.

Dolores Coronada ha organizado una serie de cultos especiales y exposiciones callejeras; y bajo el título ‘Crónica de una coronación’, se ha presentado un mosaico conmemorativo del XXV aniversario creación del pintor y ceramista Javier Aguilar Cejas, entre otros actos.

Asimismo, la Real Sacramental e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de María Santísima de los Dolores Coronada y Soledad ha compartido entre sus fieles una oración exclusiva para esta celebración.

Por otro lado, la hermandad ha enriquecido la corona de aquella coronación del año 2000 con angelitos de plata junto a la orbe, se le ha añadido a la cruz unos remates en perlas y con algunos detalles de piedras de Swarovski con distintos acabados para este especial acontecimiento.

Desde la hermandad se subraya el carácter «profundamente agradecido» de esta efeméride. «Queremos que sea un homenaje a todos los que han mantenido viva la devoción a los Dolores —hermanos, camareras, familias y devotos anónimos— durante siglos», expresan los miembros de la junta en general y que verbaliza el vocal de comunicación y protocolo.

La Virgen que une a un pueblo

En Álora, hablar de la Virgen de los Dolores es hablar de sentimiento compartido. Su procesión del Viernes Santo, en el emotivo momento de La Despedía, sigue siendo uno de los actos más sobrecogedores de la Semana Santa malagueña: el instante en que Madre e Hijo se separan antes del Calvario.

Veinticinco años después de su coronación, la Señora de la Despedía continúa siendo faro de fe y símbolo de unión para un pueblo entero. Álora celebra no solo una efeméride, sino la vigencia de una devoción que sigue latiendo con la misma fuerza que aquel día en que fue coronada.

Durante este fin de semana se ha celebrado un triduo dedicado a la dolorosa que será ataviada con un encaje de aplicación de Bruselas que ha sido donado por un fiel devoto.

El extenso programa conmemorativo se cerrará el sábado 22 de noviembre en la plaza de la Legión Española con la izada de la bandera española, por el general Agustín Carreras Postigo. A continuación, se descubrirá un monolito que recordará la entrega de las llaves de la Bien Cercada a la Legión y culminará la jornada con una extraordinaria procesión de Nuestra Señora de los Dolores Coronada por las principales vías del municipio, a partir de las 16:30 horas. La hermandad ha fijado dos turnos de portadores, los habituales de la imagen y también de otras cofradías y hermandades de la provincia así como de la capital.

Durante el recorrido la Señora recibirá oraciones en forma de cante, petaladas y se producirán otros acontecimientos que la hermandad se guarda para ese momento de fiesta devocional hacia la imagen con un acompañamiento musical de lujo: la banda de cornetas y tambores Dolores Coronada (Álora), la banda de guerra del Tercio Don Juan de Austria, 3º de la Legión (Almería) y la banda de música Nuestra Señora de la Paz (Málaga).

La procesión para conmemorar el 25 aniversario de la coronación de Nuestra Señora de los Dolores partirá de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación (plaza Baja), hacia Benito Suárez, Zapata, Parra, plaza Fuente de Arriba, calles Veracruz, Convento, Canales, plaza de Santa Ana, calle Santa Ana, plaza Fuente de Arriba, calle de Atrás y vuelta a la plaza Baja para su encierro.