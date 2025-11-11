Detenido un vecino de Gaucín por la muerte del hombre cuyo cuerpo fue hallado en un camino Alpandeire

Un varón ha sido detenido como presunto autor de la muerte del hombre cuyo cuerpo fue hallado el domingo 2 de noviembre con signos de violencia en un camino del término municipal de Alpandeire, también de la Serranía de Ronda. Según la Guardia Civil, el arrestado es el exmarido de una mujer con la que el fallecido tenía una relación y con la que había iniciado recientemente una convivencia en la vivienda en la que seguía viviendo el arrestado. La Guardia Civil, que no pudo confirmar la tarde del lunes la detención a este diario, la ha ratificado hoy a través de un comunicado.

Tras identificar al fallecido como un hombre de 42 años natural de Puente Genil (Córdoba), los investigadores se entrevistaron con sus familiares, quienes manifestaron que la víctima había comenzado una relación sentimental con una mujer y que se había trasladado al domicilio de la misma para iniciar una convivencia. Localizada esta mujer, que no era conocida por la familia de la víctima, los agentes investigaron su entorno y descubrieron que su exmarido, que seguía viviendo en la misma casa a la que se había trasladado la víctima, poseía un vehículo cuyas características coincidían con el que los agentes sospechaban que habría sido utilizado para deshacerse del cadáver. La Guardia Civil ha explicado que este hombre fue finalmente arrestado la tarde del 6 de noviembre y, previa autorización judicial, se registraron su domicilio y vehículo, donde se hallaron restos biológicos incriminatorios.

Convivencia

La investigación ha revelado que la víctima llegó a vivir unos días con el presunto autor del crimen en la vivienda donde seguía residendo con su exmujer. Tras unas jornadas de convivencia, el arrestado se ofreció a trasladar a la víctima a la estación de tren de Gaucín, pero lo llevó a una zona aislada donde le asestó reiterados golpes violentos en la cabeza y zona dorsal con un garrote, acabando con su vida". La versión de la Guardia Civil añade que luego introdujo el cuerpo en el maletero que previamente habría cubierto de plástico y lo estacionó en su vivienda hasta que decidió abandonar el cadáver en el paraje de Alpandeire donde un pastor lo encontró la tarde noche del domingo 2 de noviembre.

Las pesquisas también han acreditado que el detenido usó el teléfono de la víctima tras su muerte, deshaciéndose posteriormente del mismo arrojándolo a una zona de malezas. También se deshizo del plástico del maletero y de la ropa de la víctima tirándolos en un contenedor de basura, ocultando el garrote en el almacén de un terreno de Gaucín donde fue recuperado por los agentes. El análisis del mismo reveló restos biológicos incriminatorios. Ante tantas evidencias, el detenido reconoció los hechos en presencia de una letrada y se llevó a cabo una reconstrucción de los hechos. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional el pasado domingo.