El Gobierno licita la electrificación de 46 km de vía duplicada en la línea de alta velocidad Antequera-Granada

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible saca a concurso la electrificación de 46 km de vía duplicada en la línea de alta velocidad Antequera-Granada, por un valor de unos 13,4 millones de euros (IVA no incluido).

La inversión, que ejecutará el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se suma la reciente licitación de los servicios de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras, por otros 1,7 millones de euros.

De esta manera, el Ministerio de Transportes impulsa la instalación de una nueva vía de ancho estándar, paralela a la vía existente y ya en servicio, en dos tramos. Por un lado, el tramo entre la bifurcación de Archidona y la bifurcación de Riofrío; y, por otro, entre el puesto de banalización (instalación técnica para que los trenes cambien de vía) de Íllora y la bifurcación de La Chana. Entre ambos tramos se encuentra en construcción la Variante de Loja.

La duplicidad de la vía de la Línea de Alta Velocidad permitirá ampliar el número de composiciones y de viajeros entre Antequera y Granada. / L.O.

Obras complementarias

La actuación hoy aprobada también incluye la electrificación de las vías 8 y 9 de la estación de Granada, entre otras instalaciones complementarias. El objetivo de estas operaciones es incrementar la capacidad y operatividad de la conexión ferroviaria de alta velocidad a Granada.

Mientras se licitan las obras de montaje de vía, se ha activado la contratación de los materiales necesarios para desarrollar esta actuación, mediante la adquisición de 220.000 toneladas de balasto, por 8,5 millones de euros; y se ha adjudicado la compra de más de 80.000 traviesas, por otros 9,6 millones de euros.

Doble vía de alta velocidad Antequera-Granada

La línea de alta velocidad Antequera-Granada, constituye un eje estratégico del Corredor Mediterráneo a su paso por Andalucía, y dispone de vía doble en un tramo de 9,5 km entre la estación de Antequera y el viaducto de Archidona.

Para completar la capacidad de dicha vía, el Ministerio tiene planificadas o en ejecución otras actuaciones:

-La duplicación de los tramos Bifurcación Archidona-Bifurcación Riofrío y Puesto de banalización de Íllora-Bifurcación La Chana (ambos tramos suman 46 km), cuya plataforma ya se encuentra dimensionada para albergar una segunda vía, adicional a la ya existente y operativa, y cuya electrificación ha autorizado hoy el Consejo de Ministros.

-La Variante de Loja (de 19 km), que ya cuenta con las obras de plataforma de todos sus tramos en marcha o contratadas. De hecho, recientemente el Ministerio ha adjudicado por 283,3 millones de euros la construcción de la plataforma del último, el de Valle del Genil.

De este modo, la línea de alta velocidad Antequera-Granada quedará configurada, en una primera fase, por 82 km de doble vía, lo que supone dos tercios de su longitud total.

Estas actuaciones podrán ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).