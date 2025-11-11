Infraestructuras
Cortado un tramo de la A-45 de Antequera a Málaga a causa de un incendio forestal en una cuneta
El Infoca trabaja en la zona para extinguir el fuego y el humo que dificultan la circulación
La Agencia de Emergencias de Andalucía ha informado del corte total de un tramo de la A-45 sentido Málaga como consecuencia de un incendio forestal.
El fuego se ha originado este mediodía en una cuneta de la autovía que une Antequera con la capital malagueña, en concreto, entre el kilómetro 118 y 121, a la altura de la pedanía de Villanueva de Cauche.
Los operativos del Infoca ya están actuando en la zona para controlar y sofocar las llamas que dificultan la circulación debido a la baja visibilidad provocada por el humo y el polvo. Para ello, han desplegado una serie de medios: un Brica, un TOP Brica, un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, una autobomba y un superpuma.
Alternativas
Mientras tanto, se ha habilitado un desvío alternativo por la AP-46 - sin ser liberada- en la que ya se están abarrotando los vehículos en largas colas.
El Infoca informa de que ya ha conseguido estabilizar el incendio, por lo que sigue sin estar controlado pero evoluciona de manera favorable y trabaja para su control y extinción.
Por su parte, la DGT informa de que se ha reabierto ya parcialmente la carretera y se mantiene cerrado el carril derecho sentido Málaga.
