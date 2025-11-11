Un detenido en Ronda por robar en un restaurante tras acceder rompiendo una ventana

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ronda a un hombre de 51 años por su presunta implicación en un delito de robo con fuerza después de asaltar de madrugada las instalaciones de un restaurante en la localidad.

Tras fracturar una de las ventanas del negocio y adentrarse en el local, supuestamente el sospechoso se hizo con más de 700 euros de la caja registradora, tras lo que emprendió la huida en vehículo, han informado en una nota.

Los hechos fueron denunciados por el responsable del bar, que fue alertado por la empresa contratada de seguridad privada, al detectarse un intruso en el local. El sistema de videovigilancia captó la escena.

Paralelamente, varias patrullas de la Policía acudían al lugar ante un aviso de alarma por intrusión, comprobando los agentes la veracidad del robo, que tuvo lugar solo unos días atrás.

El autor, supuestamente, forzó con un martillo una ventana de cristal del restaurante, accediendo al mismo a través del Pasaje del Cante. Una vez dentro se dirigió a la barra para hacerse con el dinero que contenía la caja registradora.

Agentes adscritos al Grupo Operativo Local de la Comisaría de Ronda se hicieron cargo de la investigación. Las diligencias practicadas, en unión a las imágenes que se tenían del momento del robo, permitieron poner nombre y apellidos al artífice de los hechos.

Una vez identificado, la Policía Nacional detuvo al sospechoso, que resultó ser un vecino de la localidad y, además, un viejo conocido de los agentes. En un registro en el vehículo utilizado por el arrestado la madrugada del robo, los investigadores recuperaron parte del dinero sustraído y la herramienta usada para fracturar la ventana del bar. De los hechos, se ha dado oportuno conocimiento a la autoridad judicial.