La Diputación mejora la carretera la MA-8403 de acceso a Montejaque

La Diputación de Málaga realiza obras de refuerzo del firme en la carretera MA-8403, de acceso a Montejaque desde la A-374, en un tramo de algo más de tres kilómetros. Se trata de una actuación adjudicada por 278.950 euros a la empresa Serrano Aznar Obras Públicas, SL.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado los trabajos junto al alcalde de Montejaque, Diego Sánchez, y ha explicado que con estas obras se completa el arreglo de todo el trazado de la vía.

El año pasado se actuó sobre otro tramo de 3,2 kilómetros con una inversión de 336.726 euros, por lo que el montante global del arreglo de la carretera asciende a 615.000 euros.

Atencia ha detallado que se está extendiendo una capa de aglomerado asfáltico para proporcionar mayor seguridad y comodidad en la conducción. Y en las zonas con mayores deformaciones se está aplicando una capa base de aglomerado en caliente. Al mismo tiempo, se están limpiando las cunetas que se encuentran en la zonas terrizas para mejorar el drenaje de la carretera.

Los trabajos se completarán con el repintado de la señalización horizontal en toda la longitud de al vía.

La diputada de Fomento e Infraestructuras ha recordado que esta actuación se enmarca dentro del cuarto plan de refuerzo de firmes de las carreteras provinciales que lleva a cabo la Diputación en 18 vías con un desembolso global de 5,2 millones de euros.