Sucesos
Un investigado por el incendio forestal que el lunes afecto´a 95 hectáreas en la zona de El Torcal
El fuego afectó a un alcornocal de alto valor ecológico. El presunto autor estaría realizando tareas agrícolas con maquinaria pesada
La Guardia Civil de Antequera ha investigado a una persona como autor de un incendio forestal ocurrido el pasado 11 de julio en las inmediaciones del Paraje Natural de El Torcal en la localidad de Villanueva de la Concepción.
Así lo ha dado a conocer el cuerpo armado en una nota informativa en la que señala que el incendio, que arrasó más de 95 hectáreas de terreno, incluida una zona de alcornoques de gran valor ecológico, requirió un amplio despliegue de medios para su extinción.
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, en colaboración con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Junta de Andalucía, determinaron que el fuego se originó por una imprudencia grave. La persona investigada estaba realizando labores agrícolas con maquinaria pesada en una zona de influencia forestal y en plena época de alto riesgo de incendios.
Según el relato de la Benemérita, los trabajos se efectuaron sin las medidas preventivas ni los medios de extinción adecuados, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas.
Para su control y extinción, se movilizó un amplio dispositivo que incluyó 24 retenes especializados, cuatro grupos Brica, seis medios aéreos, diez camiones autobombas y un buldócer.
La Guardia Civil informa de que las diligencias correspondientes han sido entregadas en el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 1 de Antequera.
- Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
- Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de Coín por abandonar el lugar del siniestro
- Los trabajadores de la EMT de Málaga convocan huelga parcial de autobuses que empezará el día del alumbrado de Navidad: éstos son los horarios afectados
- Los trabajadores de la EMT de Málaga barajan un paro parcial en el arranque del alumbrado de Navidad
- El cierre repentino del hotel Sonder by Marriott en Málaga deja a cientos de huéspedes y trabajadores en el limbo
- Málaga impulsará dos nuevos proyectos urbanos: un pabellón deportivo en Palma-Palmilla y zonas verdes en Carretera de Cádiz
- El precio de la vivienda en Málaga se dispara un 40% en cuatro años y advierten de su ritmo «no sostenible»
- Detenido un vecino de Gaucín por la muerte del hombre cuyo cuerpo fue hallado en un camino Alpandeire