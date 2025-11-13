Adipa pone rumbo a su 50 aniversario con un programa de actos conmemorativos

La Asociación en Pro de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de Antequera y Comarca (ADIPA) ha presentado este jueves los actos conmemorativos que llevará a cabo a lo largo de todo el próximo año con motivo de su 50 aniversario.

«Vamos a estar todo un año celebrando nuestras bodas de oro. Cincuenta años han dado para mucho. Es de justicia recordar y rememorar todas las actuaciones que nuestra entidad ha ido realizando con el trasiego de los años. Pero no solo vamos a quedarnos en eso. Es un año de celebración en el que queremos hacer visible la discapacidad en nuestro entorno, las necesidades y carencias que aún tenemos en nuestro colectivo», ha señalado el presidente, Mariano Mir.

Entre las actividades previstas destacan la edición de un libro que repasará la historia de la asociación y el contexto social de la discapacidad a lo largo de estas cinco décadas, desde las primeras reuniones en la parroquia de San Miguel de Antequera hasta la actualidad. Además, se elaborará un calendario de fotografías, en colaboración con el fotógrafo Alfredo Sotelo, que recogerá todas las actuaciones previstas. La asociación también será protagonista del cupón de la ONCE correspondiente a la efeméride del 5 de noviembre de 2026, fecha en la que su logotipo podrá verse en toda España, celebrando medio siglo de historia desde su fundación en 1976.

Placa con el nuevo logotipo en homenaje a los 50 años de trayectoria / L.O.

Mir ha afirmado que Adipa es «presente, pasado y futuro» de la atención a personas con discapacidad intelectual en toda la comarca. «Cualquier entidad u organización humana si está pensando en el futuro no debe olvidar el pasado. Del pasado se aprende mucho. Los orígenes nos ponen más clara la meta y hacia dónde caminamos».

Tras la presentación, se ha desvelado una placa con el nuevo logotipo en homenaje a los 50 años de trayectoria y un lema que resume los valores de la entidad: ‘Personas Apoyando Personas’.

ADIPA atiende actualmente a más de 400 usuarios en su sede, situada en la carretera de Córdoba. La entidad cuenta con una Residencia de Gravemente Afectados, un Centro de Día y un Centro Ocupacional, desde los que ofrece atención integral y especializada.

La asociación trabaja en la apertura inminente de la nueva residencia de adultos con capacidad para 32 plazas que esperan concertar con la Junta de Andalucía antes de Navidad. Asimismo, continúa avanzando en la construcción de una segunda residencia para gravemente afectados, con 22 plazas financiadas con fondos europeos que se ubicará en la planta baja del mismo edificio y cuya finalización está prevista para el próximo año.

«Quiero compartir con todos mi felicidad y la de mis compañeros, porque en todos estos años hemos cambiado mucho. Tenemos apoyo para conseguir nuestros sueños. Nuestras vidas son mejores porque hacemos lo que nos gusta, necesitamos y agradecemos todo lo que Antequera nos ayuda. Queremos seguir creciendo con más oportunidad de residencias, donde otras personas puedan ser felices», ha manifestado una usuaria durante el día tan especial de hoy.