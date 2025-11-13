Alhaurín de la Torre abrirá un nuevo acceso a la autovía para evitar los atascos diarios de salida hacia la hiperronda

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre va a poner en servicio un nuevo acceso a la autovía A-7 para descongestionar los atascos que se producen sobre todo en horas punta en la salida del municipio hacia la hiperronda.

Se trata de un vial que enlazará el norte de la avenida Santa Clara con una glorieta de nueva construcción situada en la carretera de Churriana (A-404) y que posibilitará el giro desde Alhaurín hacia la salida a la autovía.

Este nuevo acceso a la hiperronda se abrirá al tráfico el lunes 24 de noviembre, según ha anunciado el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova.

Rotondas

Las obras de la glorieta están ya prácticamente finalizadas y han sido sufragadas por el Ayuntamiento, que ultima los detalles y la señalización correspondiente.

Dos rotondas ordenan el tráfico por el nuevo acceso de Alhaurín a la hiperronda. / L.O.

Villanova confía en que este vial absorba hasta el 40% del tráfico de salida, fundamentalmente desde las urbanizaciones de la zona este del municipio (Santa Clara, Tabico Alto, Casas Blancas, El Lagar, Vaguada de la Sierra, Retamar, etc.).

El coste de esta actuación ha superado los dos millones de euros, incluyendo la nueva rotonda y el vial que enlaza la glorieta sobre el arroyo Ramírez (Vega Verde), con la avenida de Santa Clara y la carretera de Churriana, que se inauguró parcialmente el pasado mes de junio. Esta obra contó con 1,3 millones de euros de la Diputación de Málaga.

La segunda fase ha supuesto la construcción de otra gran rotonda a la altura de la zona de Cortijo Blanco, casi bajo el viaducto de la hiperronda, para la cual el Consistorio aprobó una modificación de crédito de más de medio millón de euros.

Desdoblamiento de la A-404

El otro gran proyecto a través del cual se quiere erradicar los problemas de movilidad, especialmente de salida en las horas punta, es el desdoblamiento de la variante de la A-404 entre la rotonda del Encuentro y el ramal de unión con la autovía, que será ejecutado por la Junta.

El nuevo acceso de Alhaurín a la hiperronda se abrirá el 24 de noviembre. / L.O.

La Consejería de Fomento licitó las obras el pasado mes de julio y ha recibido 26 ofertas de empresas interesadas en acometer las obras que suponen duplicar 2,2 kilómetros de la carretera A-404, entre la rotonda del Encuentro y la rotonda de la intersección con la A-7052.

Movilidad

Las obras suponen la construcción de un carril BUS/VAO (para autobuses y vehículos de alta ocupación) por cada sentido, con un presupuesto inicial de 8,8 millones de euros y el alcalde espera que se adjudiquen este mes de diciembre.

Villanova añade que sigue negociando con el Consorcio Metropolitano del Área de Málaga para poner en marcha una línea de autobús exprés que enlace rápidamente con la capital malagueña y su red de metro.