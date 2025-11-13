Obras
Coín reformará las calles situadas junto a la jefatura de la Policía Local
Invertirá 1,3 millones en Urbano Pineda, Pedro González Domínguez, plaza del Mercado y el Pasaje Carmelina o calle Padre Miguel Romero
El alcalde de Coín, Francisco Santos, anunció ayer que el Ayuntamiento va a invertir 1,3 millones de euros en la reforma integral de las calles situadas alrededor de la Jefatura de la Policía Local.
«Venimos a anunciar la remodelación completa de la calle Pedro González Domínguez, así como las calles aledañas desde el Pasaje Carmelita hasta el último tramo de Urbano Pineda», ha manifestado el alcalde en una visita a la zona.
«Se trata de una actuación en casi 400 metros lineales, en unos viales que no se remodelaban desde hacía décadas y donde renovaremos la red de infraestructuras hídricas, así como incluiremos mejoras en cuanto al asfaltado y acerado de las mismas», ha añadido Santos, quien destaca el elevado tránsito de vehículos y peatones que discurren diariamente por la zona.
Santos ha explicado que en estas calles había una gran problemática pues «el acerado es estrecho, a la vez que los viales y por ello había los consecuentes frenados y paradas en la carretera y suponía un peligro para la seguridad vial». De esta forma, la calle verá mejorada no sólo la estética, sino la infraestructura, con el aumento de seguridad vial correspondiente.
La actuación con más de 1,363 millones de euros de presupuesto, ha salido ya a concurso a través de la Plataforma de Contratación del Estado. Las obras cuentan con un plazo de ejecución previsto de seis meses y el alcalde ha manifestado su voluntad de que las obras comiencen en el primer mes del próximo año 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los trabajadores de la EMT de Málaga convocan huelga parcial de autobuses que empezará el día del alumbrado de Navidad: éstos son los horarios afectados
- Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
- Adiós a los naranjos en Molina Lario: el viento del puerto no permite que arraiguen en la calle
- Detenido un vecino de Gaucín por la muerte del hombre cuyo cuerpo fue hallado en un camino Alpandeire
- Expertos reclaman en Málaga un control coordinado ante el problema de las especies invasoras
- Multa de 5.000 euros por la caída de un árbol a la adjudicataria de las zonas verdes de Carretera de Cádiz
- Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de Coín por abandonar el lugar del siniestro
- Las patatas fritas malagueñas que enamoraron hasta a Robert de Niro: sirven 90 kilos por servicio