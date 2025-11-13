Accidentes
Cortada la A-45 en Antequera, en sentido Córdoba, por el vuelco de un camión
El camión ha bloqueado desde las 20.10 horas ambos carrilesde la autovía en la bajada de las Pedrizas, en sentido Córdoba, poco antes del radar fijo
La autovía A-45, que une Málaga con Antequera ha quedado cortada este jueves poco después de las ocho de la tarde, a causa del vuelco de camión, que ha bloqueado ambos carriles en sentido Córdoba, según informa la Dirección General de Tráfico. Fuentes del Emergencias del 112 Andalucía han confirmado a este diario que no hay heridos de consideración. Estas mismas fuentes han detallado que los primeros avisos de conductores afectados se han producido sobre las 20.10 horas.
El accidente ha provocado el corte total de la vía en el kilómetro 104, a la altura de Cartaojal, antes del radar fijo situado en la bajada tras las Pedrizas, que da acceso a la ciudad antequerana. Emergencias ha movilizado a agentes de la Guardia Civil de Tráfico y operativos de mantimientode carretgeras. Se ha desviado a los usuarios de la autovía hacia la A-7282, cuyo cruce está poco antes del lugar del siniestro, y como itinerario alternativo se recomienda la antigua carretera de Antequera que conecta Málaga y Córdoba, la N-331, entre los kilómetros 133,12 al 127,41
