Sanidad
La Junta dotará al Hospital de la Serranía de Ronda de un segundo TAC de última generación
Era la única comarca de la provincia de Málaga que sólo cuenta con uno de estos equipos de diagnóstico por la imagen
La Junta de Andalucía ha adquirido un segundo equipo de Tomografía Axial Computerizada (TAC) de última generación para el Hospital de la Serranía de Ronda lo que supone un importante avance en la capacidad diagnóstica del hospital y una mejora en la atención a la ciudadanía del Área Sanitaria Serranía de Málaga.
Este segundo equipo tecnológico se había convertido en una demanda histórica en la comarca, ya que se trata de la única de la provincia de Málaga que no contaba con dos aparatos de este tipo. De ahí que la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias haya priorizado la gestión para su incorporación a la cartera de servicios de la Serranía de Ronda.
La instalación de este aparato de alta tecnología, que ha supuesto una inversión de 500.000 euros, implica una actuación técnica compleja, que requiere reubicar el TAC actual en otra sala y trasladar el mamógrafo para liberar el espacio donde se ubicará el nuevo equipo, por lo que se prevé que este comience a funcionar en el mes de febrero de 2026.
Mejoras
Este nuevo TAC permitirá entre otras mejoras el avance en el tratamiento de patologías tiempo-dependientes, ya que ampliará la ventana terapéutica en el código ictus y mejorará la precisión diagnóstica en procesos críticos como la isquemia intestinal aguda. Además, permitirá reducir los tiempos de espera y derivaciones externas a otros centros para pruebas especializadas.
Al disponer de dos equipos, el hospital podrá organizar mejor las agendas, garantizando la atención a las urgencias sin alterar los estudios ya programados. Y podrá mejorar la eficiencia del servicio, implementando dos turnos de trabajo, garantizando así la continuidad del servicio y evitando la interrupción en la atención a los pacientes críticos y hospitalizados.
