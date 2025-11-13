Ronda presenta el anteproyecto de la Facultad de Ciencias de la Salud

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ronda presentó ayer el anteproyecto de la futura Facultad de Ciencias de la Salud que se va a ubicar en parte de las instalaciones del antiguo hospital comarcal después de que la Junta de Andalucía lo haya cedido al Ayuntamiento.

Ronda quiere ampliar los estudios universitarios en la ciudad, de acuerdo con la Universidad de Málaga, ampliando el grado de Enfermería y el de grado de Fisioterapia.

El anteproyecto se ha elaborado con la participación de los técnicos municipales, la universidad malacitana y la empresa adjudicataria de la redacción del mismo, coordinados por el área municipal de Universidades, con la intención de que el complejo cuente con todos los requisitos que debe tener para la actividad lectiva.

El equipo de gobierno de Ronda afirma que ha llegado a un acuerdo con la Diputación de Málaga para que colabore en la financiación de parte del proyecto, que tendrá un impacto a nivel local, pero también comarcal, ya que aumentará la oferta de estudios universitarios en Ronda para los jóvenes de toda la Serranía e incluso del resto de la provincia.

Instalaciones

La nueva facultad se ubicará en el espacio que ocupaban las consultas externas en el antiguo hospital comarcal, junto a las zonas de la lavandería y los jardines. En total, se rehabilitarán unos 4.200 metros cuadrados del antiguo centro hospitalario: habrá un edificio principal, en las antiguas consultas externas; y otro anexo, en el que albergaba la lavandería.

El edificio principal estará distribuido en torno a un gran patio acristalado, que contará con áreas de descanso y pérgolas en el exterior. Tendrá una planta baja, una primera y una segunda con aulas (siete: cuatro para grandes grupos y tres de seminarios), laboratorios, un bar, aseos, almacenes y despachos, entre otros.

El otro edificio, con planta baja y primera, estará destinado a la administración, biblioteca, sala de juntas, aula con ordenadores y salón de grados, entre otros servicios. El edificio principal tendrá una superficie construida de 3.467,73 m2 y el edificio de administración, 734,48 m2.

La idea es crear un campus universitario en torno a estos dos grados. A ello se une la superficie reformada de los exteriores, que será de 912 metros cuadrados, incluyendo un porche en el edificio de administración.

El coste de estas obras se cifra en 3,2 millones de euros aunque el Consistorio afirma que cuenta con el compromiso de la Diputación de Málaga de colaborar en la financiación de parte de esta cuantía.

Antes de acometer los trabajos será necesario vaciar de enseres del antiguo hospital (mobiliario e instalaciones médicas); demoler tabiques; realizar pruebas y ensayos de la capacidad de carga de las estructuras… En definitiva, adaptar las instalaciones, que se encuentran en buen estado a pesar de que fueron construidas en 1976, a las necesidades de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Esta nueva Facultad estará abierta a acoger nuevos grados en un futuro para seguir aumentando las oportunidades formativas para los jóvenes de Ronda, de la comarca y los que quieran cursar sus estudios en la ciudad, con todo lo que ello puede suponer. La intención es que este nuevo espacio educativo entre en funcionamiento en 2027.