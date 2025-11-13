Sanidad
El Área Sanitaria Norte renueva el equipamiento de varios quirófanos del hospital de Antequera
Se han renovado cuatro mesas de quirófano y 15 electrocardiógrafos, con una inversión de 185.000 euros
El Área Sanitaria Norte de Málaga Antequera ha llevado a cabo la renovación de una serie de equipamientos del hospital, concretamente cuatro mesas de quirófano y 15 electrocardiógrafos. Este nuevo equipamiento ha supuesto una inversión de 184.375,68 euros.
Las nuevas mesas ofrecen una gran flexibilidad que permite realizar diferentes procedimientos quirúrgicos. Además, incluyen un amplio desplazamiento longitudinal, gran capacidad de peso del paciente, ajustes motorizados, gran área radiotransparente con materiales que no distorsionan las imágenes radiológicas, facilitando los procedimientos guiados por imagen sin necesidad de mover al paciente.
Gracias a esta actualización, los quirófanos disponen ahora de equipamiento más versátil, ergonómico y robusto, lo que contribuye a mejorar la seguridad del paciente y optimizar el trabajo de los equipos quirúrgicos.
Electrocardiógrafos
Los nuevos electrocardiógrafos incorporan conectividad DICOM lo cual elimina la necesidad de impresiones en papel y facilita la disponibilidad inmediata de los electrocardiogramas en la historia digital del paciente. Esta integración supone un avance decisivo hacia la digitalización total de los procesos diagnósticos, reduciendo tiempos, errores y costes asociados al manejo físico de documentos.
Con esta renovación, el Área Sanitaria da un nuevo paso en su estrategia de transformación digital, reforzando su compromiso con una asistencia sanitaria más eficiente, segura y sostenible.
- Los trabajadores de la EMT de Málaga convocan huelga parcial de autobuses que empezará el día del alumbrado de Navidad: éstos son los horarios afectados
- Así es la ruta de Málaga que recorre una antigua acequia colgada sobre un barranco: está en uno de los pueblos más bonitos de España
- Adiós a los naranjos en Molina Lario: el viento del puerto no permite que arraiguen en la calle
- Detenido un vecino de Gaucín por la muerte del hombre cuyo cuerpo fue hallado en un camino Alpandeire
- Expertos reclaman en Málaga un control coordinado ante el problema de las especies invasoras
- Multa de 5.000 euros por la caída de un árbol a la adjudicataria de las zonas verdes de Carretera de Cádiz
- Detenido el conductor implicado en el accidente mortal de Coín por abandonar el lugar del siniestro
- Las patatas fritas malagueñas que enamoraron hasta a Robert de Niro: sirven 90 kilos por servicio