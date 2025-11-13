El Área Sanitaria Norte renueva el equipamiento de varios quirófanos del hospital de Antequera

El Área Sanitaria Norte de Málaga Antequera ha llevado a cabo la renovación de una serie de equipamientos del hospital, concretamente cuatro mesas de quirófano y 15 electrocardiógrafos. Este nuevo equipamiento ha supuesto una inversión de 184.375,68 euros.

Las nuevas mesas ofrecen una gran flexibilidad que permite realizar diferentes procedimientos quirúrgicos. Además, incluyen un amplio desplazamiento longitudinal, gran capacidad de peso del paciente, ajustes motorizados, gran área radiotransparente con materiales que no distorsionan las imágenes radiológicas, facilitando los procedimientos guiados por imagen sin necesidad de mover al paciente.

Gracias a esta actualización, los quirófanos disponen ahora de equipamiento más versátil, ergonómico y robusto, lo que contribuye a mejorar la seguridad del paciente y optimizar el trabajo de los equipos quirúrgicos.

Además de las mesas de quirófanos se han renovado 15 electrocardiógrafos. / L.O.

Electrocardiógrafos

Los nuevos electrocardiógrafos incorporan conectividad DICOM lo cual elimina la necesidad de impresiones en papel y facilita la disponibilidad inmediata de los electrocardiogramas en la historia digital del paciente. Esta integración supone un avance decisivo hacia la digitalización total de los procesos diagnósticos, reduciendo tiempos, errores y costes asociados al manejo físico de documentos.

Con esta renovación, el Área Sanitaria da un nuevo paso en su estrategia de transformación digital, reforzando su compromiso con una asistencia sanitaria más eficiente, segura y sostenible.