Arganour garantiza la continuidad de sus operaciones tras el incendio en su fábrica en Casabermeja

La fábrica de Arganour, la firma española líder en cosmética 100% natural, sufrió este jueves un grave incendio que afectó a dos de sus seis naves de producción en Casabermeja, Málaga. Afortunadamente, no hubo que lamentar ni fallecidos ni heridos. El incendio comenzó alrededor de las 16.00 horas en una de las naves y se extendió hacia la otra, generando una gran columna de humo que alertó a las autoridades locales. Los bomberos consiguieron extinguir las llamas en torno a las 22.00 horas. A pesar de este suceso, las naves de producto final no se vieron afectadas, lo que permitirá a la compañía continuar con la entrega de pedidos a sus clientes y mantener la actividad comercial sin interrupciones, según ha informado en un comunicado.

Fundada en 2013, Arganour fabrica, formula y envasa todos sus productos en sus instalaciones de Casabermeja, dando empleo a casi 100 personas.

“Estamos trabajando en un plan de contingencia para volver a la normalidad lo antes posible. Pero estoy seguro de que resurgiremos de esta situación con más fuerza. Lo convertiremos en una oportunidad para mejorar nuestras instalaciones y laboratorios”, afirma Manuel Moreno, CEO de Arganour. “Nuestro objetivo principal es seguir sirviendo a nuestros clientes y mantener el empleo de todos nuestros colaboradores durante este periodo”, añade Moreno.

La compañía ya ha iniciado la evaluación de los daños y trabaja en la reconstrucción y modernización de las instalaciones afectadas, con el compromiso de mantener los más altos estándares de calidad en sus productos naturales.

Fundada en 2013, Arganour es una marca de cosmética natural que gestiona todo el proceso de producción en Casabermeja, Málaga, desde la formulación hasta el envasado. La empresa se caracteriza por su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad, ofreciendo productos naturales para el cuidado de la piel y el cabello.