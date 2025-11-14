Coín aprueba los Presupuestos de 2026 con 32,5 millones

El Ayuntamiento de Coín ha aprobado sus presupuestos para 2026, que ascienden a 32.506.685,82 euros, con los votos a favor del Partido Popular, y en contra del Partido Socialista, Andalucía por Sí, Unidas Podemos con Coín y Vox.

El alcalde, Francisco Santos, ha destacado que el gasto crece un 12,5%, con más de 9,3 millones de euros, para mejorar los servicios públicos, sin subir las tasas municipales. Además, invertirá 1.801.000 euros en las mejoras de vías públicas, partida que se refiere tanto a los servicios de limpieza, jardinería como agua y alcantarillado.

El alcalde de Coín también ha destacado el capítulo de inversiones con importantes proyectos para la ciudad. Antes de final de año se contratarán las obras del camino del Ejido, de la calle Pedro González Domínguez y de la primera fase del Aparcamiento del Hoyo Carazony, que comenzarán en 2026.

Entre las inversiones se incluye una apuesta por el plan de infraestructuras hídricas para obras de abastecimiento y saneamiento dotado con 1.200.000 euros; un plan de arreglo de caminos rurales dotado con 1.800.000 euros; un plan de barrios que asciende este año a 600.000 euros; un plan de mejora de edificios municipales dotado con 800.000 euros (parte de ellos para llevar a cabo una reforma integral y ampliación de la Escuela de Música y Danza Municipal). Además incluye el nuevo Parque frente al Cuartel de la Guardia Civil (400.000 euros); un plan de aparcamiento municipal, 100.000 euros; compra de terrenos, 100.000 euros; Urbanizaciones (100.000 euros); parques y jardines (150.000 euros); proyectos de mejora de eficiencia energética (160.000 euros); o mejora de centros educativos (100.000 euros).

Durante el próximo año se pagarán otros 1,1 millones de euros «para reducir la deuda heredada hasta los 7,3 millones de euros», bajando la deuda más de un 70% desde 2011, cuando era de 28 millones de euros.