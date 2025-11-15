Visto para sentencia el penúltimo juicio al exalcalde de Almogía por delito urbanístico

El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga ha dejado visto para sentencia el penúltimo juicio al exalcalde de la localidad malagueña de Almogía Cristóbal Torreblanca (PSOE), por delitos urbanísticos que fueron investigadas en el transcurso de la operación denominada 'Almexia'.

En el caso ´Almexia´ se investigaron funcionarios municipales, promotores y el entonces alcalde, Cristóbal Torreblanca, por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y alteración del precio de las cosas.

Tras la investigación, el titular del Juzgado de instrucción número 12 de Málaga ordenó en 2013 que el caso fuese dividido en nueve piezas separadas debido a la "diversidad delictiva emanada de la multiplicidad de imputados" y el alcalde fue acusado en siete de ellas.

Sin contar con la que se ha juzgado esta semana ya ha sido absuelto en cinco de los procedimientos, queda pendiente de la resolución de este nuevo juicio al que se ha enfrentado ahora y otro juicio que está pendiente de señalar la fecha de la vista oral.

En este penúltimo procedimiento se ha investigado la concesión de tres licencias, una en 2005 y dos en 2008, para la construcción de viviendas en suelo clasificado como no urbanizable.

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la Fiscalía ha mantenido la acusación contra el exregidor y el arquitecto municipal a los que pide una pena de seis meses de multa y tres años y medio de inhabilitación, con el atenuante de dilaciones indebidas.

Durante el juicio, el ministerio público ha retirado la acusación para la arquitecta de la promotora de dos viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable otorgadas en 2008 y ha llegado a un acuerdo de conformidad con otra acusada que había obtenido una licencia para reforma y ampliación en suelo no urbanizable en 2005, después de que haya reconoció los hechos.

El abobado del exalcalde, José Carlos Aguilera, ha asegurado a EFE que las licencias otorgadas por Torreblanca" contaban con informe técnicos y jurídicos favorables".

La investigación del caso ´Almexia´ comenzó en 2009 y fueron agentes de la Policía Judicial y del SEPRONA los que llevaron a cabo en octubre de este año un registro durante doce horas en el Ayuntamiento y en la Casa de la Cultura donde se incautaron de diversa documentación relativa a expedientes de obra.