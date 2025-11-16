Terminan las actuaciones de emergencia en cauces y caminos rurales de Pizarra

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, Fernando Fernández Tapia-Ruano, y el alcalde de Pizarra, Félix Lozano Narváez, han comprobado el resultado final de las obras de emergencia que la Junta de Andalucía ha ejecutado en el municipio para reparar caminos rurales y restaurar los cauces fluviales tras las Danas de octubre y noviembre de 2024 y las borrascas de marzo de 2025, actuaciones que en su conjunto suman una inversión total de 1.294.818 euros.

Fernández Tapia-Ruano ha informado en una nota que "en el término municipal de Pizarra, el presupuesto total destinado a las actuaciones de reparación de daños como consecuencia de las Danas y el tren de borrascas ha sido de 1.135.572,77 euros".

Los trabajos, finalizados este mes de octubre, han consistido en: restauración geomorfológica del dominio público hidráulico de los cauces; recuperación de sección hidráulica; retirada de acarreos de los cauces y del interior de las obras de drenaje transversal; y reconstrucción de los muros de escollera y badenes.

El alcalde de Pizarra ha indicado que las actuaciones "se han desarrollado en los cauces del arroyo de las Cañas, el arroyo de Corrales y en el propio río Guadalhorce". Asimismo, Pizarra se vio afectado por la Dana de octubre de 2024 y con el primer plan de emergencia se han reparado seis caminos --de la Serrana, de la Ermita, de acceso al Santo desde camino de la Ermita, del Partido de Castillejos, 1º de la Serrana y 1º Santicio-- con una inversión de 47.073,28 euros.

Tras las borrascas de marzo de 2025, con el segundo plan de emergencia, los caminos municipales 2º de Santicio y de los Lagares se han reparado con una inversión de 112.172,18 euros. Fernández Tapia-Ruano ha puesto de manifiesto que "aunque la competencia para la conservación, mantenimiento y reparación de los caminos de titularidad municipal corresponde a los propios Ayuntamientos, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha dos 'Planes de actuaciones de emergencia' para auxiliar a los mismos".

Por su parte, Lozano ha agradecido la visita del responsable de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y ha valorado que "se haya atendido con urgencia sus solicitudes de ayuda para arreglar los caminos dañados".

Actuaciones de emergencia

Con objeto de reparar los daños producidos en los cauces de dominio público hidráulico por las Danas acaecidas los días 29 y 30 de octubre; y 13 y 14 de noviembre de 2024, la delegación territorial elaboró la correspondiente memoria justificativa con objeto de solicitar la declaración de actuaciones de emergencia en la provincia de Málaga.

Tras la aprobación de la misma, se están desarrollando actuaciones por importe total de 8,4 millones de euros, divididas en siete lotes. Después de los nuevos episodios de lluvias torrenciales ocurridas durante los días 17 y 18 de marzo de 2025, se valoraron los nuevos daños y se aprobaron actuaciones complementarias, estimadas en 4,1 millones de euros. Estas actuaciones son financiadas por el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 2021-2027.

El delegado de Agua de Málaga ha destacado que "la inversión final de la Junta de Andalucía en estas actuaciones provinciales alcanza los 12,5 millones de euros" valorando que "además de las importantes inversiones, la capacidad de anticipación y la acción preventiva desarrollada por la Junta de Andalucía en coordinación con las Administraciones Locales, ha evitado daños personales y materiales".

Fernández Tapia-Ruano ha concluido destacando que, con actuaciones como éstas, "la Junta de Andalucía vuelve a demostrar que está cerca de los agricultores y ganaderos; y también de los alcaldes que trasladaron al Gobierno andaluz la necesidad de recuperar vías fundamentales para la actividad agropecuaria y la comunicación en el mundo rural".