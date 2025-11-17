Antequera volverá a premiar esta Navidad a los belenes más originales y emotivos

Antequera ha abierto el plazo de inscripción para el XXXIV Concurso Municipal de Belenes ‘Manuel Grau’, una de las citas navideñas más tradicionales y participativas de la ciudad. Las solicitudes podrán formalizarse hasta el 12 de diciembre de 2025, pudiendo concurrir tanto entidades y asociaciones como particulares, divididos estos últimos en las categorías infantil, juvenil, novel y veterano.

El certamen está dirigido a personas y colectivos del término municipal que instalen el tradicional belén o escenas relacionadas con la infancia de Jesús (como la Anunciación, la búsqueda de posada, el anuncio del ángel a los pastores o la huida a Egipto, entre otras). En el caso de participantes menores de edad, la inscripción deberá ser realizada por sus representantes legales.

El formulario de inscripción estará disponible en el tablón de anuncios de la web municipal (www.antequera.es) y en el Centro Cultural Santa Clara, pudiendo entregarse presencialmente en el Registro General o de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Todos los inscritos recibirán 30 euros para los gastos derivados de su participación.

En cuanto a los premios, en la categoría de Entidades y Asociaciones, se concederán tres galardones valorados en 400 euros para el primer premio, 200 euros para el segundo y 100 euros para el tercero.

Cartel del XXXIV Concurso Municipal de Belenes 'Manuel Grau' / L.O.

En cuanto a la modalidad de Particulares, el certamen se divide por edades. En la categoría Infantil (6–12 años), los premios serán de 100 euros para el primer puesto y 50 euros para el segundo. En la categoría Juvenil (13–17 años), los galardonados recibirán 150 euros y 75 euros, respectivamente.

Para los participantes adultos, el concurso distingue entre las categorías Novel y Veterano. En la modalidad Novel, se otorgarán premios de 200 euros, 100 euros y 75 euros para el primer, segundo y tercer clasificado. En la categoría Veterano, los reconocimientos económicos serán de 300 euros, 200 euros y 100 euros.

Además, el jurado se reserva la posibilidad de conceder reconocimientos especiales en distintos apartados, como la mejor iluminación, la mejor ambientación, las mejores edificaciones y la mejor vegetación de los belenes presentados.

Visitas y entrega de premios

El jurado realizará las visitas los días 17 y 18 de diciembre. La entrega de premios tendrá lugar el lunes 22 de diciembre, a las 18:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Antequera.

Los belenes de entidades y asociaciones formarán parte de una ruta visitable del 26 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, en horario de tarde (17:00–20:00). Los particulares podrán optar voluntariamente a incluirse en dicha ruta.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Antequera invitan a asociaciones, familias y aficionados al belenismo a participar en esta edición que mantiene vivo el legado de Manuel Grau, figura esencial en la tradición belenista de la ciudad.