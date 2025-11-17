Faraján celebrará su Fiesta de la Matanza el 7 de diciembre

Faraján celebrará su III Fiesta de la Matanza el 7 de diciembre, un evento que reivindica las costumbres ancestrales del mundo rural y, especialmente, los productos derivados del cerdo ibérico. Tal como ha indicado el alcalde de Faraján, Rogelio Barragán (PSOE), «esta cita quiere reconocer y difundir la importancia económica, gastronómica y social de la industria del cerdo ibérico, sector en el que Faraján destaca por su carácter emprendedor y su identidad industrial».

El regidor ha explicado que «a lo largo de la jornada los visitantes podrán disfrutar de un completo programa de actividades que combina tradición, conocimiento y sabor». Entre ellas destacan: una exposición de labores de la matanza, donde se mostrarán las herramientas, técnicas y saberes transmitidos de generación en generación; la recepción de canales y demostración del despiece tradicional, acompañada de explicaciones sobre la carne de bellota, símbolo de calidad y excelencia gastronómica

También habrá una mesa redonda con técnicos y expertos del sector, que abordarán el futuro del cerdo ibérico; un mercado de artesanía y productos locales, donde se reunirán los oficios tradicionales y las elaboraciones típicas de la zona; y la elaboración y degustación de productos, momento cumbre de la jornada en el que los asistentes podrán saborear embutidos, guisos y platos típicos con la mejor materia prima.