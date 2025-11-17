Polémica en el Trabuco por ‘El Bosque de los Niños’ en los Caños

Nueva polémica en Villanueva del Trabuco relacionada con el medio ambiente. El grupo municipal Trabuco Sí ha denunciado la pérdida de la mayoría de ejemplares de árboles que se plantaron en abril dentro de la iniciativa ‘El Bosque de los Niños’ que el Ayuntamiento está desarrollando en el entorno de la Fuente de Los Cien Caños, por la zona de los merenderos.

El partido de la oposición ha acusado al equipo de Gobierno de PSOE y PP de enmascarar «su desastrosa gestión con la tala del Higueral en la que perdimos 300 metros lineales de bosque de ribera» con este nuevo proyecto.

«Seis meses después y tras acusar a Trabuco Sí de no cuidar las plantaciones del Higueral -cosa que es mentira- en el pleno extraordinario de mayo de 2024, vemos que se ha perdido todo lo que se plantó para el bosque, lo que es bastante triste, ya que deja mucho que desear el cómo se ha gestionado y descuidado la ilusión de los niños y las familias, incluso de los voluntarios de Cruz Roja que estuvieron cuidando los plantones», ha lamentado Rafael Porras.

Hace unos días el Ayuntamiento trabuqueño informó a través de sus redes sociales sobre el avance del proyecto con la instalación de nuevos elementos como bancos y una caseta, a los que se sumarán próximamente mesas recreativas y columpios. Sin embargo, no hizo mención alguna sobre el estado de los árboles.

En este sentido, Trabuco Sí ha achacado al Partido Popular de utilizar los canales oficiales del Ayuntamiento para hacer política, pues este anuncio, que además consideran «innecesario», llegó justo después de las críticas de la oposición. «Es una actuación que no está terminada. La cuantía es irrisoria, 4.000 euros en un presupuesto de 6 millones no sé hasta qué punto merece dar publicidad institucional. Para colmo no se ve ni un arbolito en un vídeo que se titula el bosque de los niños», ha criticado.

Por otro lado, la formación independiente también ha criticado el estado «pésimo» de conservación en el que se encuentran los merenderos, especialmente «en un momento del año en el que contamos con alta afluencia de visitantes, puesto que en otoño y en primavera nuestro medio natural atrae a numerosas personas que vienen a hacer turismo rural a nuestro municipio», ha destacado Porras.

Repoblación

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, Alejandro Pascual ha defendido que el proyecto surgió con el objetivo de «concienciar» a los niños de la importancia de la conservación de la naturaleza. Sin embargo, no ha salido como ellos pretendían en un principio. «La idea era que los niños regaran su arbolito, de hecho se mantuvieron reuniones con los padres y las familias para cumplir este cometido, pero finalmente no ha sido así. Lo bonito era que pudieran ver crecer su árbol bajo sus cuidados, en caso contrario el proyecto no tendría sentido».

El Ayuntamiento ha confirmado que en los próximos días se van a repoblar todos los ejemplares perdidos, que contabilizan entre 25 y 30 pinos, «lo que tampoco va a suponer un costo excesivo». Además, a partir de ahora, los árboles contarán con riego automático para asegurar su crecimiento y mantenimiento. «La bomba que suministra agua al depósito de los Cien Caños la tenían enganchada en su día a Sevillana, cosa que ya denuncié en un pleno. Por lo tanto, allí no teníamos agua para regar los árboles automáticamente hasta ahora que lo hemos arreglado».

Respecto a la comparación con los árboles plantados en el Higueral, Pascual ha criticado a la oposición por hacer demagogia. «Yo les recriminé que dejaron morir las más de 500 plantas que Diputación plantó por esa zona porque cuando ellos estaban gobernando no las regaron en su día y era su responsabilidad», ha subrayado.

En cuanto a la zona de los merenderos, Pascual afirma que se desbrozó en agosto y ahora se está adecuando otra vez. «A ellos lo que les pasa es que cuando nos ven trabajando para mejorar una zona hacen una publicación para llevarse méritos. Llevamos dos semanas arreglando las cosas y seguramente en esta misma semana se quedará todo listo», ha concluido.