Antequera tiene uno de los mejores expedientes académicos de Andalucía: 13,900 en Selectividad

David González García, antiguo alumno del colegio antequerano de La Salle Virlecha, ha sido premiado por tener uno de los mejores expedientes académicos de Andalucía, en un acto celebrado en el Palacio de San Telmo. Con esta distinción, se reconoce el trabajo de este joven de Antequera, que ha logrado situarse entre los mejores expedientes andaluces tras la celebración de la prueba de acceso a la universidad (Selectividad) de este 2025.

David cursó el Bachillerato en La Salle Virlecha con modalidad de Ciencias en el itinerario tecnológico, obteniendo matrícula de honor en su promoción. Además, alcanzó una nota media de 13,900 en la prueba de acceso a la Universidad, logro que denota su dedicación, disciplina y alto nivel académico.

El reconocimiento otorgado por la Junta de Andalucía subraya su talento, esfuerzo y compromiso con la excelencia educativa. Para La Salle Virlecha, el éxito de este alumno no solo representa un triunfo personal, sino también un claro reflejo de los valores y el proyecto pedagógico del colegio: "una educación centrada en la formación integral, la innovación y los principios lasalianos de fraternidad, servicio y superación", aseguran en un comunicado.

David González recibe el premio a mejor expediente académico en el Palacio de San Telmo. / L. O.

El colegio antequerano ha felicitado a David, a su familia y al profesorado que le acompañó durante su trayectoria, y expresó su confianza en que continuará "desarrollando su potencial con la misma pasión y rigor que ha demostrado hasta ahora". Asimismo, espera que su reconocimiento inspire a otros estudiantes de la comunidad a aspirar a la excelencia académica.