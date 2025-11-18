San Benedetto levantará su tercera planta de agua mineral del país en Villanueva del Trabuco con una inversión de 10 millones de euros

La multinacional italiana San Benedetto, una de las principales envasadoras de agua del país, levantará su tercer centro logístico de agua mineral en Villanueva del Trabuco con una inversión en torno a los 10 millones de euros.

La construcción del nuevo almacén se realizará en el polígono industrial El Polear, ubicado a la entrada de este pueblo de 5.400 habitantes y próximo a la A-92. Asimismo, se estima que la nueva planta dará lugar a la creación de unos 30 empleos directos en el pueblo y alrededores.

La empresa San Benedetto se instalará en el polígono industrial El Polear / L.O.

La empresa ha adquirido una parcela de casi 23.000 metros cuadrados en la calle Albert Einstein para instalar la planta que tendrá una capacidad de almacenamiento aproximada de 25.000 palets de agua.

Este próximo viernes 21 de noviembre a las once de la mañana está previsto el acto de colocación de la primera piedra, lo que marcará el inicio inminente de las obras. La cita contará con representantes institucionales y de la empresa promotora que depositarán de forma simbólica objetos conmemorativos y ejemplares de periódicos y medios de comunicación.

El Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco ha celebrado la llegada de esta gran compañía a la localidad que pone fin a «años de abandono del polígono», reactivando «uno de los enclaves estratégicos» en el centro de Andalucía. «Este hecho es una victoria para nuestro municipio, así Villanueva del Trabuco vuelve al mapa de las inversiones industriales. Esperamos que esta iniciativa sea solo el comienzo de muchas más empresas que quieran instalarse en nuestro polígono, generando empleo, actividad y oportunidades para todos», ha manifestado el Consistorio en un comunicado.

Vista aérea de la parcela junto a la autovía / L.O.

Sobre Agua Mineral San Benedetto

Agua Mineral San Benedetto es la primera envasadora de agua mineral en España por volumen, y uno de los principales fabricantes de bebidas no alcohólicas del país. Con este nuevo proyecto de ampliación, la empresa de bebidas, con sede en Italia, tiene como objetivo mejorar su capacidad operativa en la región, aumentar la eficiencia en la distribución de sus productos, mejorar los tiempos de entrega y dar soporte a la creciente demanda del mercado.

Además, reforzará su presencia en el sector en Andalucía. En España lleva implantada desde hace casi tres décadas y posee dos plantas de envasado en Antonio de Requena (Valencia) y Loja (Granada). Entre ambas, envasan más de 1.000 millones de litros anuales y dan trabajo a más de 300 personas. Cuenta con conocidas marcas de agua mineral y refrescos como Fuente Primavera, Font Natura, Fuencisla, San Benedetto y Enjoy.