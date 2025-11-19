Valle de Abdalajís espera a más de 2.000 visitantes en su Fiesta del Pan Duro

Valle de Abdalajís acoge este fin de semana, 22 y 23 de noviembre, una nueva edición de su singular Fiesta del Pan Duro, en la que los bares y restaurantes del municipio elaborarán platos de una cocina de subsistencia que aprovecha el pan duro junto con ingredientes de la huerta y de temporada con el objetivo de potenciar su gastronomía local. El Ayuntamiento del Valle de Abdalajís espera recibir a más de 2.000 asistentes. El evento está organizado por el Consistorio, junto a La Leonera Comunicación, en colaboración con la Asociación Carta Malacitana, el Horno de Leña Pinto del Valle, el Club de Montaña del Valle de Abdalajís y el patrocinio de la Diputación Provincial de Málaga y su marca promocional Sabor a Málaga.

"Aprovechar hasta la última miga"

Con este tipo de iniciativas se busca poner en valor la cocina de aprovechamiento para evitar el desperdicio de alimentos y contribuir con ello al desarrollo sostenible, así como revitalizar la actividad panadera de esta localidad y apoyar a los jóvenes que están tomando el relevo generacional de los establecimientos dedicados a este oficio.

El programa de actividades incluye una ruta gastronómica, un concurso popular de platos elaborados a base de pan duro, talleres infantiles de elaboración de pan, catas y demostraciones de cocina en directo, así como un mercado de productos locales, rutas senderistas y actuaciones de baile y música.

En la ruta gastronómica participan establecimientos como Bar Reondón, Bar Los Naranjos, Bar El Pino, Venta Los Atanores, Dani Pizzas, Bar Nervi y Pub Pájaro Loco, con propuestas como Mazamorra, Tosta tierra y sol, Migas mar y monte o Albóndigas en salsa de champiñones, entre otras. Las tapas podrán degustarse el sábado y el domingo en horario de 13.00 a 17.00 horas y de 19.30 a 23.00 h., a un precio de 3,50 euros la tapa más bebida.

El público podrá votar su tapa favorita y participar en el sorteo de cuatro lotes de productos Sabor a Málaga. Además, se repartirán 500 bolsas de tela serigrafiadas entre quienes completen la ruta de los bares y restaurantes participantes.

Cartel de la Fiesta del Pan Duro / L.O.

Más actividades

El evento se completa con un mercado de productos locales y artesanía en la calle Real, que permanecerá abierto ambos días de 11.00 a 17.00 horas.

Además, los asistentes podrán participar en catas de panes, quesos, aceites y vinos. También habrá visitas guiadas por el municipio, una ruta senderista y demostraciones de cocina en vivo con degustación gratuitas de migas.

Esta 'Fiesta del Pan Duro' pone un acento especial en el público infantil con talleres de elaboración de pan y una ludoteca gratuita en la Plaza del Reondón abierta ambos días en horario de mañana y tarde.

Concursos y actuaciones

El sábado se celebrará el Concurso Gastronómico Popular de platos elaborados con pan duro, con degustaciones abiertas al público, y el domingo se cerrará la fiesta con el recuento de votos y el sorteo de premios.

No faltará la animación musical con la presencia de la Panda de Verdiales de Valle de Abdalajís, el grupo de baile local y un concierto nocturno el sábado que llenará de ritmo y ambiente festivo las calles del municipio.