El Gobierno prevé que la Estación de Bobadilla vuelva a funcionar con normalidad el primer trimestre del año

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, prevé que la Estación de Bobadilla volverá a entrar en funcionamiento en el primer trimestre del año, en concreto, a partir del mes de marzo, una vez finalicen las obras que se están desarrollando en el marco de la línea Algeciras-Bobadilla.

Sobre ello ha informado este miércoles durante una visita a los trabajos de mejora de la accesibilidad y la seguridad que ADIF está acometiendo en la estación con un presupuesto de 3,2 millones de euros. La actuación contempla la instalación de dos ascensores y el recrecido de los andenes en 210 metros de longitud, con nuevos pavimentos, iluminación y franjas podotáctiles «para tener una mejor infraestructura a la hora de que lleguen trenes con mayor carga y capacidad», ha explicado.

El subdelegado ha recordado «la importante inversión» que está recibiendo también la línea Algeciras-Bobadilla, «una línea estratégica a nivel nacional y para la comarca» con un presupuesto de 470 millones de euros, del cual, el 90% ya se ha movilizado. «Esto supone que el Puerto de Algeciras, el principal del país, estará conectado de forma directa con Antequera a través de Bobadilla y con el resto de España y Europa. Eso va a hacer de la comarca de Antequera un núcleo logístico de primer nivel al recibir las principales mercancías que van a llegar a España por Algeciras», ha subrayado.

El Ministerio de Transportes ultima la puesta a punto de la estación de Bobadilla. / L.O.

Obras

El subdelegado del Gobierno ha mencionado también las obras de renovación de vía del tramo Bobadilla-Ronda (43 kilómetros) que está ejecutando Adif por un importe de 52,8 millones de euros.

Por último, Salas ha puesto en valor el impulso realizado por el Gobierno de España en la provincia. «Esta es la principal inversión en infraestructura ferroviaria en la provincia de Málaga desde la llegada del AVE a la capital en la época del Gobierno socialista de Zapatero y Magdalena Álvarez, como ministra. Desde el Gobierno estamos muy orgullosos de seguir apostando por la infraestructura ferroviaria de la provincia y por el desarrollo de Antequera, porque esto va a suponer un antes y un después como uno de los principales núcleos logísticos de España», ha destacado.

Cuartel de la Guardia Civil

Aprovechando su visita a Antequera, el subdelegado del Gobierno, interpelado por los periodistas, ha confirmado que el nuevo cuartel de la Guardia Civil de la ciudad se encuentra entre las prioridades constructivas del Ministerio del Interior. «Esperamos que las conversaciones entre el Ayuntamiento y el Ministerio den pronto sus frutos y podamos asumir la infraestructura y acometer las obras», ha comentado.

Salas también ha recordado las obras de mejora que se están desarrollando en varias dependencias del actual cuartel para garantizar la seguridad del edificio con un presupuesto de 300.000 euros. «Esto va a permitir que, mientras siga en funcionamiento, seguirá siendo un sitio útil tanto para las personas que llegan, como para el personal de la Guardia Civil», ha declarado.