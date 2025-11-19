Si te gustan las castañas, este fin de semana tienes una cita en Jubrique

Renovarse o morir. Jubrique, un pueblo de la comarca de la serranía de Ronda, de poco más de medio millar de habitantes tira la casa por la ventana este fin de semana para celebrar 'Hashtag Castañas' un evento gastronómico de primer nivel que la convierte en una cita ineludible en el calendario andaluz.

La edición de este año llega con la intención de convertir la castaña, el fruto por excelencia del Valle del Genal, en un producto gourmet capaz de generar economía circular y situar a Jubrique en el mapa del emprendimiento rural.

Este encuentro estaba programado para el fin de semana pasado, pero la llegada de las primeras lluvias del otoño obligaron a retrasar la cita que se celebrará este viernes y sábado, 21 y 22 de noviembre.

La experta en chocolate Mayte Sánchez presentará su nuevo chocolate con catañas. / Maychoco.

Programación

Ese espíritu emprendedor se materializa en el nuevo Chocolate con Castañas, desarrollado junto a Maychoco y Cabañas entre Castaños, cuya presentación tendrá lugar en la plaza de Andalucía.

La programación reúne cocina en vivo, catas y hostelería de proximidad con el inconfundible ambiente de Jubrique. El cocinero y presentador de TV Enrique Sánchez (Cómetelo, Canal Sur) cocinará en directo una caldereta de cerdo con patatas y castañas para el público, mientras que el fin de semana suma un taller de turrones con castañas a cargo de Confitería Daver y una propuesta de cocina con Thermomix, ambos con degustaciones para los asistentes.

Como novedad, este año habrá cata de cervezas acompañada de gildas; y además, se instalará un puesto específico para degustar tapas con castañas creadas por los cocineros Mariano Ruiz, Iván Sastre y Raúl Sánchez. Se pondrá ritmo a la ruta de la tapa con música a cargo la sesión de Matarife; y Amparo Towers, desplegará una selección de clásicos de los años 80 y 90. En paralelo, el Mercado Gastronómico acercará panes de castañas, mieles, chacinas, cervezas artesanas, artesanía local y otros sabores de la Serranía de Ronda.

Jubrique espera miles de visitantes a su evento Hastag Castañas. / RICARDO GROBAS

Otras actividades

Desde sus inicios, el evento ha sido pensado para todos los públicos. Por eso, la programación incluye siempre talleres para niños, con actividades lúdicas y educativas que acercan a los más pequeños a la castaña como fruto de su tierra y a la importancia de una buena nutrición.

Como novedad y debido al crecimiento del evento, algunas degustaciones y talleres requerirán ticket por aforo limitado; la venta se realizará el mismo día en el punto oficial de la plaza.

La Ruta de la Tapa con Castañas se mantiene durante todo el fin de semana con su Pasaporte de la Ruta que se sella en cada establecimiento —Mesón La Pozuela, Bar La Flamenca, Bar La Plaza y Food Truck El Golimbreo (este último, fuera de concurso, requiere sello para completar el pasaporte).

El evento incluye una ruta por el Bosque de Cobre. / L. O.

El programa se abre también a la naturaleza con una ruta de senderismo para descubrir el entorno privilegiado de Jubrique y el espectacular Bosque de Cobre, el mosaico de castañares que tiñe de ocres el Valle del Genal en otoño.

El evento cuenta con el patrocinio de la Diputación de Málaga y de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.