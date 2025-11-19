Así celebrará Coín la Navidad

Coín se convierte como cada año en el escenario perfecto para celebrar la Navidad. Para celebrar unas fiestas tan entrañables, el Ayuntamiento de Coín ha programado 60 actividades para que todos los vecinos puedan disfrutar de unos ratos de convivencia.

Las calles y plazas de la ciudad se engalanarán con sus mejores luces y adornos navideños para contagiar el espíritu de la Navidad. El encendido del alumbrado será el sábado 29 de noviembre en la 'plaza del Pescao' con el cantaor flamenco Manuel Lombo como estrella invitada.

La velada comenzará con la actuación de los grupos de danza de la Escuela Municipal de Música y Danza Maribel Urbaneja, seguido de un pasacalle que culminará con un concierto de Manuel Lombo en la plaza Alameda.

Manuel Lombo encenderá la iluminación de Navidad en Coín. / Manuel Lombo

Para pequeños

Entre las actividades programadas, este año también se podrá disfrutar de la Feria Navideña que contará con una propia programación de talleres y actividades, además de los cacharritos en el Recinto Ferial.

En el Polideportivo El Rodeo también habrá castillos y juegos para niños y niñas, además del espectáculo musical de cuentos y princesas "De ellos Aprendí", cuyas entradas estarán a la venta en la web municipal el próximo 10 de diciembre.

El Ayuntamiento de Coín ha organizado más de 60 actividades para celebrar la Navidad. / L.O.

Para no tan pequeños

Asimismo, se estrena el concierto navideño del coro TAPAS que junto a la Coral San Juan Bautista y otros grupos y coros de Coín llenarán de villancicos esta Navidad.

La Fiesta Joven volverá este año para celebrarse el viernes 19 de diciembre en la Plaza Alameda, así como también se celebrará un tributo a Fito y Fitipaldis el sábado 27 de diciembre, además de varias zambombas de primer nivel con varios artistas, incluido artistas locales como Alicia Pavón o Ismael Chicano.

Otra de las novedades de la programación navideña es el Tardeo Solidario Caballos, Toros, Jamón y Queso el domingo 28 de diciembre que contará con el concierto de Inma Vílchez y con la celebración del Pleno de la Rosquilla el mismo día en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Para todos

Y como cada año, el 31 de diciembre se celebrará la gran Fiesta de Nochevieja donde los vecinos sales a la calle a tomarse las uvas y celebrar la entrada al año nuevo disfrazados. En la plaza Alameda habrá música y DJs para amenizar la noche, además del concurso de disfraces.

El lunes 5 de enero se despedirán las fiestas con la celebración de la Cabalgata donde los Reyes Magos repartirán ilusión y miles de kilos de caramelos en un pasacalle que tendrá inicio en Montesol y recorrerá las calles hasta llegar a la plaza Alameda, donde darán un mensaje a los niños y niñas desde el balcón del Ayuntamiento.