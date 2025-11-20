Los antequeranos deberán pagar un nuevo impuesto para la recogida de residuos orgánicos

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el teniente de alcalde de Hacienda y Aguas del Torcal, José Manuel Fernández, han informado este jueves en rueda de prensa sobre la próxima aplicación en Antequera de una nueva tasa sobre el tratamiento de residuos orgánicos, impuesta por el Gobierno que obliga por ley a gestionar y recaudar a los Ayuntamientos.

Fernández ha detallado que el Ayuntamiento ha elaborado una nueva ordenanza fiscal, que se prevé elevar al Pleno de diciembre, tras un estudio pormenorizado de costes por parte de Tesorería. Según las estimaciones actuales, siempre «afinando al máximo el lápiz para minimizar el impacto», el nuevo impuesto supondrá entre 50 y 60 euros al año para los hogares -usos domésticos- y entre 130 y 150 euros al año para actividades y usos industriales y asimilables.

El cobro se realizará mediante un recibo anual independiente, similar al del IBI, a través del Patronato de Recaudación, y se basará en el padrón de contratos de agua de Aguas del Torcal: quien tenga alta de suministro de agua –y por tanto paga actualmente basura– estará sujeto a este nuevo impuesto. Fernández ha incidido en que la ley no contempla bonificaciones ni exenciones por renta o situación familiar, aplicándose el principio de «quien contamina paga».

El responsable de Hacienda ha insistido en que «estamos totalmente en contra de este nuevo impuesto, pero la ley nos obliga a aplicarlo», lamentando que el Gobierno central «siga incrementando la carga impositiva mientras no aporta financiación a los Ayuntamientos para aplicar sus propias leyes».

Los contenedores marrones de Antequera / L.O.

Medio millón de euros en camiones, contenedores y personal

El alcalde ha recordado que Aguas del Torcal y el Ayuntamiento ya han realizado el esfuerzo económico para implantar el quinto contenedor sin repercutirlo en las facturas municipales: 1.300 contenedores marrones de 240 litros (128.000 euros), 2 camiones de recogida específicos (180.000 euros) y contratación de 6 nuevos trabajadores para el servicio, ya en proceso de selección de personal.

En total, unos 500.000 euros de inversión inicial que, tal y como ha subrayado Barón, «ya se han sufragado sin subir ni un euro el recibo del agua ni de la basura a los antequeranos». Gracias a esa planificación, la ciudad está preparada para iniciar la recogida específica de la fracción orgánica en el nuevo contenedor marrón, que se instalará junto a los contenedores habituales en superficie y en las islas soterradas. Entrará en funcionamiento o antes de finales de año o a inicios del próximo.

Rechazo frontal

Por su parte, el alcalde, Manolo Barón, ha aclarado que la Unión Europea sí fija objetivos de reciclaje y recogida selectiva de residuos orgánicos, pero «no determina ni cómo debe hacerse, ni quién lo paga, ni qué sistema de gestión aplicar», recayendo esa decisión en cada Estado miembro. En este sentido, ha denunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «ha decidido que sean los Ayuntamientos los paganos y los recaudadores, mientras el Estado se va de rositas», generando que la ciudadanía confunda el origen del impuesto y culpe al Ayuntamiento de una medida que es estrictamente estatal. «Vamos a ser meros recaudadores de un impuesto estatal. Lo cobraremos por ley, pero ese dinero no se queda ni en Aguas del Torcal ni en el Ayuntamiento, va íntegro al tratamiento que no realizamos nosotros», ha señalado, mostrando su «oposición total y radical» a este modelo.

Barón, con los nuevos contenedores de basura marrones / L.O.

Campaña informativa

Manolo Barón ha concluido asegurando que el Ayuntamiento utilizará todos los recursos y resortes administrativos posibles para intentar revertir o suavizar esta situación, al tiempo que se compromete a informar de forma clara a la ciudadanía: se pondrá en marcha una campaña informativa y de concienciación sobre el uso del contenedor marrón, con puntos informativos en la vía pública, acciones en colegios y colaboración con asociaciones de vecinos, explicando cómo separar correctamente la fracción orgánica en los hogares.

«Los antequeranos ya pagan su tasa de recogida de residuos y hemos demostrado que se puede gestionar mejor sin subir impuestos. Este nuevo gravamen no es una decisión del Ayuntamiento de Antequera, sino una obligación impuesta por el Gobierno de España, y así queremos que se sepa con total transparencia», ha concluido el alcalde.

Qué depositar en el contenedor marrón

El nuevo contenedor marrón está destinado a la recogida de residuos biodegradables de origen doméstico y de jardinería, como restos de comida, posos de café, cáscaras de huevo y pequeños restos de plantas. La correcta separación de estos residuos permite su tratamiento para producir compost o energía, reduciendo la contaminación y optimizando los recursos.

Entre los residuos que se pueden depositar se incluyen restos de comida como fruta, verdura, carne, pescado, huesos, marisco, frutos secos y pan; otros restos como posos de café e infusiones; papel y cartón sucio, como servilletas usadas, papel de cocina manchado o cartón con restos de comida; y pequeños restos de jardinería, como plantas, hojarasca y ramos de flores.

Para un correcto uso del contenedor marrón, se recomienda utilizar bolsas compostables, lo que facilita el proceso de tratamiento y mantiene la higiene. Evitar depositar plásticos y materiales no biodegradables, como pañales, colillas, toallitas húmedas, arena de gato o cualquier otro objeto no orgánico. Además, los residuos deberán estar limpios; no es necesario lavarlos, pero sí es importante que no estén mezclados con materiales no biodegradables.