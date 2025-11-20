Las obras del desdoble de la A-357 entre Casapalma y Cerralba se iniciarán en 2026

El desdoblamiento de la carretera A-357, entre Casapalma y Cerralba, ya tiene un calendario de inicio de obra. Será 16 años después de que se adjudicara el proyecto por primera vez (2010) y quedara sin ejecutar. La Junta de Andalucía prevé iniciar en 2026 las obras para el desdoble del eje de autovía de Campillos A-357 entre Casapalma y Cerralba, para lo que analiza las 22 ofertas presentadas por empresas para ejecutar el proyecto.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha informado en la comisión del Parlamento de Andalucía de los pasos dados para la reactivación de esta carretera, después de que se licitaran las obras por 57 millones de euros.

"Con esta actuación se desbloquea una autovía clave para reforzar las comunicaciones de todos los municipios del Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda con Málaga capital y la Costa del Sol", ha destacado.

Proyecto olvidado

También ha resaltado la labor del Gobierno andaluz para retomar y activar numerosos proyectos que "llevaban años de abandono", entre los que ha citado este.

"Una actuación que rescatamos 15 años después de que se adjudicara, concretamente en 2010, pero cuyas obras nunca se iniciaron por parte de los anteriores gobiernos socialistas", ha añadido.

Díaz ha explicado que el proyecto estaba "obsoleto y desactualizado", por lo que hubo que superar de nuevo el trámite ambiental, y han tenido que "empezar prácticamente desde cero" hasta que en julio licitaron las obras.

Impacto económico

Ha incidido que con esta actuación no sólo se mejorarán comunicaciones, sino que "repercutirá de manera muy positiva en la economía de estos municipios", y que se dará continuidad a otros proyectos con un trazado total de ocho kilómetros, entre los que se encuentran el tramo Cerralba-Zalea y la duplicación de vía de los accesos de Ronda en la A-367, ambos en fase de redacción.