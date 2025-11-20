La inteligencia artificial revoluciona la residencia municipal de Archidona

La residencia municipal de mayores de Archidona, que gestiona la Fundación Gerón, se convertirá en pocos días en un centro pionero en innovación en los cuidados al acoger un proyecto piloto que transformará sus instalaciones en una residencia cien por cien inteligente.

La iniciativa, impulsada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y respaldada por la Junta de Andalucía, supone una inversión de 220.000 euros destinada a aplicar tecnología, domótica y monitorización avanzada al servicio del bienestar y la seguridad de las personas mayores.

El proyecto contempla la implantación de un sistema inteligente capaz de detectar de forma inmediata posibles caídas de los residentes mediante sensores distribuidos por el centro. El sistema permitirá también generar alertas automáticas ante incidencias como fugas de agua o grifos abiertos, así como controlar accesos y salidas de emergencia para reforzar la seguridad del edificio.

La inteligencia artificial facilitará la atención a los mayores de la residencia municipal de Archidona. / L.O.

Inteligente

Asimismo, la residencia contará con un sistema de monitorización en tiempo real de parámetros ambientales esenciales —temperatura, humedad y calidad del aire— en cada una de las estancias, garantizando un entorno saludable y confortable. La tecnología incorporada permitirá, además, supervisar las cámaras frigoríficas y los almacenes de medicamentos, asegurando la correcta conservación tanto de alimentos como de fármacos.

Toda la información será procesada y almacenada en dispositivos electrónicos que notificarán al personal del centro cualquier incidencia de forma instantánea, facilitando una atención más eficiente, personalizada y segura.

Lo único que no podrá hacer la inteligencia artificial es sustituir el afecto que necesitan los mayores. / L.O.

Visita

Los trabajos, en su fase final, han sido supervisados por el alcalde de Archidona, Juan Manuel Almohalla (PP), y el presidente de la Fundación Gerón, Antonio Aguilar, quienes han conocido de primera mano las características del proyecto y su impacto esperado. Durante el encuentro, se destacó la apuesta por un modelo de cuidados centrado en la persona, reforzado ahora con la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas.

Gracias a esta iniciativa, Archidona se situará entre los primeros municipios de España en contar con una residencia de mayores totalmente monitorizada e inteligente, consolidándose como referente nacional en innovación y aplicación de tecnología al ámbito sociosanitario.