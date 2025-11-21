La Iglesia de San Sebastián de Cañete la Real celebra su V centenario

Cañete la Real se prepara para vivir un Año Jubilar en conmemoración del V centenario de la consagración de la Iglesia de San Sebastián, que tuvo lugar el 20 de enero de 1526 con la celebración en el templo de la primera misa en honor al patrón del municipio a cargo de Alonso García, por aquel entonces Arzobispo de Sevilla.

Aunque se desconoce la fecha exacta de su construcción, esta fecha es la primera constancia oficial de su existencia. El actual monumento religioso es algo posterios, ya que en el año 1716 la original basílica fue derribada debido a su ruinoso estado y tras unas largas obras y reformas, según el proyecto de Diego Antonio Díaz, la iglesia abrió sus puertas de nuevo al culto el 26 de enero de 1797. Su majestuosidad es un ejemplo paradigmático del esplendor que alcanzó Cañete la Real en épocas pasadas donde se fraguaron algunas formas características de la escuela sevillana.

Imagen de la Iglesia de San Sebastián de Cañete la Real / L.O.

Según ha explicado el párroco de Cañete la Real, Rafael López, el Año Jubilar, que fue otorgado por el Papa Francisco y ha sido ratificado por el actual pontífice, León XIV, se celebrará desde el primer Domingo de Adviento hasta el Domingo de Resurrección, es decir, del 30 de noviembre de 2025 al 5 de abril de 2026. Para festejar esta celebración se han organizado una serie de actos centrales que se iniciarán el 30 de noviembre con la misa de apertura del Jubileo, que será oficiada por el Obispo emérito de Málaga, Jesús Catalá. Por otro lado, el 20 de enero a las 7 de la tarde tendrá lugar la misa del centenario, que correrá a cargo del actual Obispo de Málaga, José Antonio Satué. Además, el domingo 25 de enero tras la eucaristía de las 11 de la mañana se llevará a cabo una procesión extraordinaria de San Sebastián.

Por otro lado, el párroco ha animado a vecinos del municipio y a peregrinos a “ganar” el Jubileo, para lo que deberán cruzar la Puerta Santa de la parroquia, rezar el credo ante el altar de San Sebastián y cumplir con el sacramento de la confesión un mes antes o un mes después de cruzar la Puerta Santa.

Se compone de tres amplias naves separadas por columnas toscanas. La nave central se cubre con bóveda de medio cañón, con arcos fajones y las naves laterales están cubiertas con bóvedas de arista. Su crucero cuenta con una cúpula de media naranja, con brazos vaídos / L.O.

La basílica de San Sebastián, que empezó a construirse a finales del siglo XV, atesora un rico patrimonio entre el que destacan las imágenes de Nuestra Señora de Caños Santos Coronada, patrona de Cañete la Real, de la Virgen de los Remedios, que data de principios del siglo XV, de Nuestro Padre Jesús Nazareno o de María Santísima de los Dolores, entre otras. Además, el templo guarda elementos litúrgicos de gran interés como una pila bautismal del siglo XIII, custodias, capas pluviales, estolas, cálices, copones…

Panorámica de Cañete la Real. / L.O.

Por su parte, el alcalde de Cañete la Real, Andrés Morón, ha expresado el apoyo del Ayuntamiento del municipio a la parroquia en la conmemoración de su V centenario. Del mismo modo, ha animado a los peregrinos a acudir a la localidad en este Año Jubilar, “una celebración que también es una buena oportunidad para poner en valor el amplio patrimonio cultural, histórico, natural y gastronómico de Cañete la Real, y que pretende configurarse como un revulsivo que potencie las visitas turísticas al municipio.”