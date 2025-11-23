Obras
Finalizan los arreglos en la carretera entre Pujerra y Júzcar
La vía presentaba varios puntos con desprendimientos y daños por las lluvias
A finales del pasado mes de octubre finalizaron los trabajos de reparación de la carretera que une los municipios de Pujerra y Júzcar, en el alto Valle del Genal, que presentaba varios puntos con desprendimientos y graves daños causados por las fuertes lluvias registradas durante los meses de febrero y marzo.
Según ha indicado Francisco Macías, alcalde de Pujerra, tras las solicitudes por parte del Ayuntamiento del municipio, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha procedido a la ejecución de los trabajos. Las obras han consistido, principalmente, en el acondicionamiento del terreno, la colocación de escolleras, la limpieza de alcantarillas y pasos de agua, que se encontraban parcial o totalmente obstruidos, así como la adecuación de zonas por las que discurren las tuberías que abastecen de agua potable a Pujerra.
Por otro lado, en próximas fechas desde el Consistorio se realizarán trabajos de desbroce y limpieza de cunetas en el camino que conecta la localidad con Jubrique hasta el límite del término municipal, para mantener el espacio a punto y en óptimas condiciones ante la aparición de próximas lluvias en el municipio
El regidor ha añadido que el mantenimiento de la red de carreteras y caminos resulta fundamental porque estas vías son utilizadas diariamente por numerosas personas y también dan acceso a propiedades de los vecinos en el entorno, por lo que su acondicionamiento es primordial para favorecer su uso.
- Así es la nueva tienda de Action en Málaga: cerca de 1.000 metros de superficie y 2.000 artículos, un tercio de su surtido, por menos de dos euros
- ¿Qué relación tiene la salud de tus riñones con la diabetes o las enfermedades cardiovasculares?
- Así es la nueva tienda de Action en Málaga
- La Senda Litoral de Málaga concluirá en 2027 con un recorrido de 180 km para peatones y ciclistas
- C&A dice adiós a su tienda en Los Patios de Málaga: cierre definitivo el sábado 22 de noviembre
- Frigiliana ordena su salida urgente de la Mancomunidad de la Axarquía
- Prisión para el policía local de Marbella y otro exagente por el brutal asalto a un empresario chino en Málaga
- Detenidos un policía local de Marbella y un exagente por robar 4.000 € a un empresario tras darle una paliza