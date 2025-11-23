Finalizan los arreglos en la carretera entre Pujerra y Júzcar

A finales del pasado mes de octubre finalizaron los trabajos de reparación de la carretera que une los municipios de Pujerra y Júzcar, en el alto Valle del Genal, que presentaba varios puntos con desprendimientos y graves daños causados por las fuertes lluvias registradas durante los meses de febrero y marzo.

Según ha indicado Francisco Macías, alcalde de Pujerra, tras las solicitudes por parte del Ayuntamiento del municipio, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha procedido a la ejecución de los trabajos. Las obras han consistido, principalmente, en el acondicionamiento del terreno, la colocación de escolleras, la limpieza de alcantarillas y pasos de agua, que se encontraban parcial o totalmente obstruidos, así como la adecuación de zonas por las que discurren las tuberías que abastecen de agua potable a Pujerra.

La carretera entre Pujerra y Júzcar / L.O.

Por otro lado, en próximas fechas desde el Consistorio se realizarán trabajos de desbroce y limpieza de cunetas en el camino que conecta la localidad con Jubrique hasta el límite del término municipal, para mantener el espacio a punto y en óptimas condiciones ante la aparición de próximas lluvias en el municipio

El regidor ha añadido que el mantenimiento de la red de carreteras y caminos resulta fundamental porque estas vías son utilizadas diariamente por numerosas personas y también dan acceso a propiedades de los vecinos en el entorno, por lo que su acondicionamiento es primordial para favorecer su uso.