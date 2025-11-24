Alhaurín de la Torre abre este lunes un nuevo vial de acceso a la A-7 para aliviar los atascos en horas punta

Alhaurín de la Torre abrirá al tráfico un nuevo acceso directo a la autovía A-7 este próximo lunes, 24 de noviembre, con lo que dará un importante paso para mejorar la movilidad en el municipio.

El vial, diseñado para reducir los atascos que se forman sobre todo cada mañana en dirección a la hiperronda, conectará el norte de la avenida Santa Clara con una glorieta de reciente construcción situada en la carretera de Churriana (A-404).

Los trabajos en esta nueva rotonda están prácticamente concluidos y el Ayuntamiento ultima estos días la señalización y los remates finales. El proyecto, financiado íntegramente por el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, aspira a absorber hasta un 40% del tráfico de salida, especialmente el procedente de las urbanizaciones del este del municipio, como Santa Clara, Tabico Alto, Casas Blancas, El Lagar o Retamar, según ha manifestado el alcalde Joaquín Villanova (PP).

El nuevo acceso de Alhaurín a la hiperronda incluye una nueva rotonda en la carretera de Churriana. / L.O.

Características

La actuación supera los dos millones de euros de inversión e incluye tanto la nueva glorieta como el vial que conecta esta con la avenida de Santa Clara y la carretera de Churriana a través del arroyo Ramírez (Vega Verde). Este último tramo se abrió parcialmente el pasado junio gracias a una aportación de 1,3 millones de euros de la Diputación de Málaga.

El plan se ha completado además con una segunda rotonda construida en la zona de Cortijo Blanco, casi bajo el viaducto de la hiperronda, para la cual el Ayuntamiento aprobó una modificación de crédito superior al medio millón de euros. Ambas actuaciones se enmarcan en un proyecto más amplio para resolver los problemas de tráfico que sufre el municipio, especialmente en horas punta.

El nuevo vial de acceso pretende absorber el 40% del tráfico de acceso a la hiperronda. / L.O.

Desdoblamiento de la A-404

Sin duda, la mejora en los accesos al municipio llegará a medio plazo con el desdoblamiento de la variante de la A-404 entre la rotonda del Encuentro y la glorieta de intersección con la A-7052.

La Junta de Andalucía licitó estas obras el pasado mes de julio y ha recibido 26 ofertas de empresas para ejecutar la duplicación de 2,2 kilómetros de carretera, que incluirá un carril BUS/VAO por sentido. El presupuesto inicial asciende a 8,8 millones de euros, y el alcalde confía en que la adjudicación pueda concretarse en diciembre.

La Junta va a ampliar 2,2 kilómetros de la A-404 mediante un carril BUS/VAO por sentido. / L.O.

Actualmente, el tramo de la carretera A-404 que se va a desdoblar consta de una calzada con un carril por sentido, con cuatro glorietas, que soportan una media de más de 26.000 vehículos diarios (con un 5% de tráfico de vehículos pesados) que convierten los accesos de Alhaurín de la Torre diariamente en un calvario para miles de conductores, sobre todo en horas punta.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre mantiene negociaciones con el Consorcio Metropolitano del Área de Málaga para implantar una línea de autobús exprés que conecte el municipio con la capital y su red de metro, reforzando así las alternativas de transporte público.