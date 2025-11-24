Benadalid realiza la adaptación de la antigua ‘casa de los maestros’

El Ayuntamiento de Benadalid se encuentra acometiendo el proyecto de adaptación y renovación integral de la antigua ‘casa de los maestros’, un inmueble de titularidad municipal ubicado en la calle General Ros, a la entrada de la localidad.

Según han indicado desde el Consistorio, a través de este proyecto se pretende adecuar el interior de la vivienda y sus estancias, dos dormitorios, cocina, baño, salón y lavadero, de modo que se encuentre en buenas condiciones para darle el uso oportuno en función de las necesidades.

Las obras de adaptación de la antigua ‘casa de los maestros’ se están ejecutando a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) con un presupuesto total de 38.364,69 euros, cantidad de la que 25.776,46 euros se destinan a la contratación de mano de obra y 12.588,23 a la adquisición de los materiales necesarios para ejecutar el proyecto. Los trabajos se iniciaron a mediados de octubre y concluirán a finales del próximo mes de febrero.

En este punto, hay que recordar que las subvenciones procedentes del PFEA son financiadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y los propios Ayuntamientos.

Los proyectos enmarcados en el PFEA tienen como objetivo generar empleo, especialmente en zonas rurales, mediante la ejecución de obras y servicios de interés general. Estas actuaciones contribuyen también a modernizar las infraestructuras municipales y a combatir la despoblación.