Inauguran un vial para combatir los atascos en los accesos de Alhaurín a la hiperronda

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova (PP), han inaugurado este lunes un nuevo vial a través del cual se pretende descongestionar los accesos a la autovía A-7 desde el municipio.

Desde que se construyó la hiperronda, los accesos desde Alhaurín de la Torre se colapsan todas las mañanas, sobre todo en horas punta, con miles de conductores que quieren acceder a la autovía A-7 para dirigirse a su trabajo, a los hospitales o hacer sus gestiones en Málaga capital o en algún otro punto de la provincia.

La solución definitiva a los atascos es la duplicación del número de carriles por sentido a lo largo de la carretera A-404 entre el núcleo del municipio y la hiperronda. La Junta ha redactado el proyecto, con sendos carriles BUS/VAO por sentido, y ha sacado a concurso las obras, por valor de 8,8 millones de euros, a las que se han presentado 26 ofertas y siguen su tramitación administrativa.

Pero mientras se cumplen los plazos y se ejecuta el desdoblamiento de 2,2 km de la carretera A-404, cuyas obras tienen un plazo de ejecución de 36 meses, el Ayuntamiento ha construido un vial alternativo para acceder a la hiperronda, con ayuda de la Diputación de Málaga, con el objetivo de reducir los atascos.

Inauguración del nuevo vial de acceso de Alhaurín de la Torre a la hiperronda / Álex Zea

Vial y rotonda

El pasado mes de junio se puso en marcha un vial, desde la glorieta sobre el arroyo Ramírez, a través de la zona de Tabico bajo, pasando por el extremo norte de la avenida de Santa Clara, hasta la carretera A-404 (carretera de Churriana), a la altura de Cortijo Blanco, bajo el viaducto de la A-7, donde se ha construido la intersección en forma de rotonda.

Este vial cuenta con dos calzadas separadas por una mediana, que en algunos tramos incluye acerado y carril bici.

Ahora se ha completado la construcción de una gran glorieta en la carretera de Churriana que enlaza ese vial con la variante de la A-404, a la altura del viaducto bajo la autovía del Mediterráneo, y que permite el giro a la izquierda a los conductores que salen de la localidad y quieren acceder a la A-7.

En amarillo, el nuevo vial de acceso a la hiperronda que entra en servicio el lunes en Alhaurín de la Torre.. / L.O.

Ventajas

Francisco Salado ha explicado que este nuevo vial ayudará a descongestionar los problemas de tráfico en la entrada y salida del municipio, especialmente para quienes viven en Santa Clara, Tabico Alto, Casas Blancas, El Lagar, Vaguada de la Sierra y Retamar.

Salado ha destacado que la inversión ha sido de unos dos millones de euros y ha sido un ejemplo de colaboración entre instituciones. "Esto es lo que nos piden los ciudadanos, que solucionemos sus problemas. Y no cabe duda de que, actualmente, uno de los principales problemas diarios es el de la movilidad, que afecta al día a día de decenas de miles de personas".

Plano del tramo de la A-404 que la Junta va a desdoblar en Alhaurín de la Torre. / L.O.

Alternativa

Por su parte, Joaquín Villanova ha subrayado que la nueva conexión permitirá absorber el 40% del tráfico de salida a la autovía desde la zona del norte de Santa Clara. Y ha añadido que los conductores podrán evitar así el paso por la variante entre la rotonda del Encuentro y la autovía, por donde circulan más de 26.000 vehículos al día, según datos de la Junta.

Villanova confía en que el concurso del desdoblamiento de la variante de la A-404 entre la rotonda del Encuentro y el ramal de unión con la autovía se adjudiquen en breve para que las obras que permitan descongestionar el desarrollo del municipio, estrangulado por los problemas de movilidad, puedan comenzar cuanto antes.