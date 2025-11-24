La Junta retoma la autovía Arcos-Antequera con la redacción del proyecto en su tramo hacia Bornos

La Junta de Andalucía ha retomado la conversión en autovía de la carretera entre las localidades de Arcos de la Frontera y Antequera (A-384) mediante la licitación de la redacción del proyecto de duplicación de un tramo de cinco kilómetros de la carretera A-384 entre Arcos de la Frontera y Bornos, en la provincia de Cádiz, con un presupuesto de 508.759 euros.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha indicado que este proyecto "es necesario para conectar el interior de las provincias de Cádiz y Málaga de manera segura".

El tramo que se quiere duplicar se inicia en el punto kilométrico 0 y termina en el kilómetro 5, que discurre por los municipios de Arcos de la Frontera y Bornos.

Este tramo tiene una intensidad de tráfico superior a 5.000 vehículos al día, lo que hace necesaria su duplicación. La solución propuesta es la construcción de dos calzadas de siete metros de ancho cada una, separadas por una mediana. Cada calzada contará con dos carriles de circulación de 3,5 metros de ancho.

Hace 18 años se proyectó la conversión de la carretera A-384 en autovía pero nunca se ejecutó. / L.O.

Dos décadas olvidada

El Gobierno andaluz reactiva así una obra que está pendiente de ejecutar cerca de dos décadas. Fue hace 18 años, en 2007, cuando se encargaron los primeros estudios informativos para duplicar la calzada de la A-384 entre Arcos de la Frontera y Algodonales en Cádiz.

Dos años después se acometió la redacción del proyecto entre Arcos y Bornos, pero no se avanzó más en esta infraestructura y ni tan siquiera se llegaron a licitar las obras.

Un itinerario esencial

La carretera A-384 une Arcos de la Frontera con Antequera conformando la denominada Ruta de los Pueblos Blancos. Junto a la A-382, constituye el eje Jerez de la Frontera–Arcos de la Frontera–Antequera.

Este itinerario forma parte del núcleo base de la malla de la red de gran capacidad andaluza, al dar acceso directo a la A-92 desde la aglomeración de Jerez de la Frontera y la Bahía de Cádiz.